Dramas coreanos poco conocidos de Lee Dong Wook, conoce más del actor

Lee Dong Wook es uno de los idols coreanos más populares, con más de 20 años de carrera, ha protagonizado varios doramas famosos, también tiene otras series pocas conocidas que debes ver para conocer sus inicios como actor.

La estrella de 40 años debutó en la pantalla chica en la época de 1999 y 2000, desde entonces, tiene una gran trayectoria en dramas y películas, siendo de las más conocidas "Goblin", "Touch your heart", "Tail of the nine Tailed", entre otros.

Actualmente, se prepara para "Bad And Crazy", dorama de estreno para diciembre 2021. También ha actuado al lado de reconocidos idols como Gong Yoo, Kim Bum, entre otros. Checa las recomendaciones para este fin de semana y conoce los dramas menos vistos de Lee Dong Wook.

Doramas poco conocidos de Lee Dong Wook

My girl

Dorama que sigue a Joo Yoo Rin, una joven que se gana la vida como estafadora, además habla inglés, chino y japonés. Un día conoce a Seol Gong Chan, un joven heredero de una gran cadena de hoteles, quien le propone hacerse pasar por su prima y cumplir la última voluntad de su abuelo.

La farsa familiar se volverá poco a poco realidad cuando ambos se enamoren, pero tendrán que enfrentarse al amigo de Gong Chan que se enamora de Yoo Rin y de la exnovia de este, que regresa para reconquistarlo.

Scent of a Woman

Drama coreano que retrata la vida de Lee Young Jae, una mujer de 34 años que es una simple empleada, aunque soporta muchas cosas, ha desarrollado una gran fortaleza. Todo empeora cuando recibe la noticia de que solo le quedan 6 meses de vida.



Decidida a pasar sus días llenos de felicidad, renuncia a su trabajo y se paga unas vacaciones de lujo. Por otro lado está Kang Ji Wook, un heredero de una agencia de viajes, cuya personalidad es fría y distante. Cuando se conocen, cae enamorado de ella a pesar de estar comprometido. Pero ese no es el único obstáculo, ya que el tiempo está en su contra.

Wild Romance

Drama navideño que sigue la vida de Yoo Eun Jae, una joven que tropieza con Park Moo Yeol en un karaoke. Ella es una guardaespaldas que trabaja en una agencia de seguridad y él es un famoso jugador de béisbol que tiene mala fama.

Aunque no se conocen ni tienen nada en común, nace una rivalidad entre ellos, ya que Eun Jae apoya al equipo contrario de Moo Yeol.