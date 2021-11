No quiere vivir de Luis Miguel: Diego Boneta revela sus nuevos proyectos tras la serie de "El Sol"

El aclamado actor Diego Boneta ofreció una entrevista a la prensa para informar que se encuentra "muy contento" por los próximos proyectos en los que se encuentra trabajando.

Y es que el artista mexicano señaló cerró un capítulo en su vida con el final de la serie de Luis Miguel y que ahora se encuentra pensando en otras cosas para no quedar encasillado en el papel de "El Sol".

El artista mexicano confesó que los futuros trabajos en los que se desarrollará son totalmente diferentes a la serie de Luis Miguel, ya que, según Boneta, no podemos humanizar a alguien que es inalcanzable.

"No somos iguales, tan solo con la edad, yo tengo 30 y el 50, es verdad el maquillaje me ayudó mucho, pero muchas cosas por la que pasa el personaje yo no las he vivido. Psicológicamente tienes que adaptarte a esas situaciones