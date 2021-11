Leonardo de Lozanne asegura que Yahir saldrá adelante tras no querer apoyar a su hijo para hacer porno

Luego de que hace unas semanas se diera a conocer que el cantante y ex-académico, Yair, no pasa por uno de sus mejores momentos, en el ámbito personal, después de que se dieran a conocer las irreconciliables diferencias con su hijo mayor, su amigo y colega Leonardo de Lozanne, le ha mostrado todo su apoyo.

Cabe señalar que las dificultades que atraviesa Yahir con su hijo mayor, se dan luego de que éste le confesara que es bixesual y le gustaría dedicarse a ser actor porno.

Ante esta revelación, el ex-académico manifestó que en realidad no es que no quiera apoyar su carrera como actor de cine para adultos, sino que su hijo tiene problemas con las drogas y por eso él decidió no brindarle su respaldo.

Debido a este panorama “gris” que el cantante atraviesa en su vida personal, su colega Leonardo de Lozanne ha salido a brindarle su respaldo.

“Obviamente siempre nos apoyamos como compañeros y son momentos en que si se vuelven más delicados porque estamos expuestos a los medios entonces se vuelve como un poquito más (desagradable)”, señaló.

Y agregó que muchas veces artistas como ellos quisieran tener más privacidad, pues situaciones como las que atraviesa Yahir se hacen más difíciles de manejar ante los reflectores de los medios.

No obstante, el esposo de Sandra Echeverría aseguró que su colega saldrá avante de este difícil momento familiar, pues es una persona que sabe cómo enfrentar todos sus problemas.

“Yahir es una persona súper inteligente, súper íntegro, sabe manejar su carrera muy bien, sabe manejar su vida muy bien, tiene los pies bien firmes sobre la tierra, entonces obviamente va a salir adelante, es un momentito solamente nada más, y ahí estamos los compañeros siempre apoyando”, recalcó.

