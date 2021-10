Yahir cuenta la vez que golpeó a un fan: "Un vato me dio un zape" | VIDEO

Yahir, quien recientemente dijo que le gustaría cantar en la boda de Belinda y Christian Nodal, contó la vez que golpeó a un fan en un aeropuerto. El tema salió a relucir por el video en el que Maluma le da un manotazo a un seguidor que invadió su espacio personal.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, la cual fue retomada por el programa matutino Sale el Sol, el cantante de 42 años que alcanzó la fama gracias al reality show La Academia, mencionó que un fanático lo sacó de sus casillas y le pegó.

Yahir, cuando fue juez de La Voz México. Foto: Especial

¿Qué fue lo que pasó?

"Un día, yo estaba con las chicas que siempre están apoyándome en todos lados y un vato me dio un zape y lo mad...mos, la verdad, ¿para qué digo mentiras? Pero eso fue hace muchos años, es algo que no voy a permitir", recordó Yahir.

El actor y cantante de obras musicales como Hoy No Me Puedo Levantar y Jesucristo Superestrella agradeció el hecho de que, en ese entonces, el auge de las redes sociales no estaba tan presente, pues de haber sido así, reconoció que se hubiera metido en problemas por su actitud.

"Eso fue hace mucho tiempo, no había todo lo que hay ahora de redes sociales ni nada de ese rollo. De hecho, creo que es más complicado el cuidado ahora, hay que tratar todo con pincitas", aseguró.

Yahir agregó que no ha visto el video en el que Maluma reaccionó de forma brusca al ser tocado por un hombre que lo aprieta del brazo. Al mismo tiempo, dijo que sus fans mujeres le han tocado el trasero en múltiples ocasiones y lejos de enojarse por ello, le gusta.

"No hay ninguna fan que me haya agarrado la pompa directamente. Siempre entre la bola se mete una mano por ahí, pero no me molesta, para eso son", bromeó.

¿Yahir, en la boda de Belinda y Christian Nodal?

Durante la emisión de este lunes 4 de octubre del programa De Primera Mano, Yahir reveló que le encantaría amenizar la boda de su excompañera de trabajo, Belinda, y el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal.