Jennifer Lawrence se drogó durante el rodaje de su última película de Netflix

Jennifer Lawrence, quien saltó a la fama gracias a su participación en la saga de Los Juegos del Hambre (2012-2015), reveló que se drogó durante el rodaje de su última película, No Miren Arriba (Don't Look Up), que coprotagoniza con Leonardo DiCaprio.

En la cinta, dirigida por Adam McKay, ambos interpretan a dos astrónomos poco reconocidos dentro de su gremio que viajan por Estados Unidos para advertir a la población sobre el impacto de un meteorito sobre la Tierra. Sin embargo, a nadie parece importarle.

Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en 'No Miren Arriba'. Foto: Netflix

¿Por qué se drogó?

Durante una reciente rueda de prensa en Los Ángeles, Jennifer Lawrence confesó que una escena del filme en cuestión, su personaje mira el meteorito y se entera de su peligro. Instantes después, se fuma un porro para relajarse.

Según el portal Yahoo! Entertainment, dicha interpretación es complemente real, pues la estrella de 31 años pensó que sería más creíble y original grabar bajo los efectos de las drogas. En la conferencia, el director del largometraje contó que la actriz le pidió permiso para fumar marihuana y éste le dijo que sí.

Para evitar confusiones, Jennifer Lawrence, ganadora del Óscar por Los Juegos del Destino (Silver Linings Playbook, 2012), aclaró que cuando se drogó "no estaba embarazada en ese momento", puesto hace dos meses anunció que espera su primer hijo con Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence gana menos que Leonardo DiCaprio en 'No Miren Arriba'

En otra entrevista reciente, con la revista Vanity Fair, la actriz habló sobre su sueldo en No Miren Arriba (Don't Look Up) y aseguró que cobró 4.45 millones de euros (poco más de 100 millones de pesos mexicanos) menos que Leonardo DiCaprio, pese a que ella aparece primero en los créditos.

No obstante, Lawrence aseguró que el protagonista de Inception (El Origen, 2010) "aporta más taquilla" y que se siente muy feliz y afortunada con su contrato, aunque sí reconoció que en muchas ocasiones es "extremadamente incómodo preguntar sobre la igualdad salarial".

"Si cuestionas algo porque parece desigual, te dicen que no es una disparidad de género, pero no son capaces de explicarte qué es exactamente", lamentó.

No Miren Arriba (Don't Look Up) se estrenará en cines el próximo 10 de diciembre, mientras que en Netflix estará disponible a partir del 24 diciembre. La cinta tiene un elenco de lujo: Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill, Melanie Lynskey, entre otros.

