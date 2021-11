Yolanda Andrade asegura que Malverde no quiso que Fernando Colunga lo interpretara

Fue el pasado 28 de septiembre cuando se estrenó en Estados Unidos la serie “Malverde, el Santo Patrón”, misma que está protagonizada por Pedro Fernández, sin embargo, el primer actor que fue considerado para darle vida a este santo fue Fernando Colunga.

Incluso, Fernando Colunga ya había grabado algunos promocionales para la televisora en la que se transmite y también tenía ya la prueba de vestuario, pero finalmente el galán de telenovelas dio a conocer que por los altos contagios de COVID-19 en México no podía ser parte del proyecto.

Debido a lo anterior, los productores de la serie, tuvieron que buscar un reemplazo rápidamente, por lo que el mejor para darle vida al Santo Malverde fue el cantante y actor Pedro Fernández.

Pese a que la noticia sobre la salida de Fernando Colunga de la serie de Malverde no es algo nuevo, recientemente salieron a la luz unas declaraciones de Yolanda Andrade, fiel devota de este santo, quien reveló que ella ya sabía que Colunga no daría vida al Santo Patrón.

Y es que de acuerdo con la presentadora de Mojoe, quien dio una entrevista para el programa “Todo para la mujer” de Radio Fórmula le adelantó a sus amigos Mónica Noguera y el ex arquero de la selección mexicana de futbol, Jorge Campos que Fernando Colunga no iba a interpretar a Malverde, por lo que sus amigos comenzaron a reírse.

Ante esto, Yolanda Andrade aseguró que era el propio Malverde quien no quería que Colunga lo interpretara.

"Cuando estaba pasando todo lo de Colunga yo estaba comiendo con Mónica Noguera y Jorge Campos y entonces les dije 'saben qué, él (Fernando Colunga) no va a ser'. Y se empezaron a reír. 'No, es que no va a ser porque, él (Malverde) no quiere", dijo Andrade a Maxine Woodside