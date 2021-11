María León enamora a sus fans con un espectacular bikini en las playas de Yucatán | FOTO

María León es una de las voces más bonitas de México en la actualidad, pero también una de las más cantantes más hermosas y atléticas que hay. En esta ocasión, la exintegrante de Playa Limbo cautivó a sus fans de redes sociales con una foto en traje de baño durante sus vacaciones en las playas de Yucatán.

La cantante compartió una foto donde dejó ver su retaguardia con un traje de baño blanco con gris, lo que hizo que se apoderara de las miradas de la gente en Instagram. “Sargento León” como se hace llamar en IG, posó en una alberca rodeada de naturaleza para mostrarle a sus seguidores un poco de sus vacaciones.

En la foto se ve a María sola dándole la espalda a la cámara, pero volteó la cara para postrar una sonrisa y una mirada coqueta. La parte superior del bikini es color verde, mientras que la parte inferior es color gris con blanco.

La reacción de la gente

La foto tuvo lugar en una alberca en Chablé, Yucatán, México. “Sargento” combinó perfecto su traje de baño con los colores del entorno, ya que la alberca daba una sensación azul/gris en el agua, mientras que el resto está rodeado de verde por las palmeras que cubren el lugar. La cantante publicó la imagen solo con una palmera en el pie de foto.

En tan solo 3 horas, León consiguió 100 mil likes y un sinfín de comentarios donde le muestran su amor, además de dejarle mensajes donde dejan claro que tiene un bonito trasero. Esto gracias a la gran cantidad de ejercicio que realiza todos los días la cantante.

Esa no fue la primera vez que posó en un escenario parecido, ya que hace tres días también apareció en el mismo lugar, pero fuera de la alberca, ya que se encontraba haciendo yoga rodeada de la naturaleza y la tranquilidad que puede ofrecerle el lugar a María León. En las historias aprovechó para promocionar “Hoy no me puedo levantar” con Yahir, mismo que realizará el 11 de diciembre.

