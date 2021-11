Lalo Mora toca nuevamente a una mujer en pleno escenario: VIDEO

Otra vez el cantante Lalo Mora se encuentra inmerso en una polémica luego de que se difundiera un video en el que se observa cómo toca a una de sus fans durante una presentación.

Pese a que recientemente el intérprete reveló que había llorado por toda la controversia que surgió tras las difusión de distintas imágenes en las que aparece tocándole el seno a una mujer, parece que el cantante no aprendió la lección y lo volvió a hacer con otra de sus seguidoras.

En el video, Mora aparece sentado mientras una de sus fans se le acerca y comienza a bailarle de espaldas muy de cerca a él cuerpo. Acto seguido, el cantante de música norteña se levanta y tras darle algunas vueltas la abraza, pero con su mano no depara en tocarle el trasero.

Así, el cantante de 74 años se encuentra nuevamente bajo la lupa del público y de los medios de comunicación, pues no es la primera vez que aparece besando o tocando a sus seguidoras.

Si bien en otros momentos los internautas han arremetido contra el cantante, esta vez las opiniones estuvieron divididas, ya que mientras algunos manifestaban que la mujer fue quien permitió que Lalo actuara con ella de esa manera, otros señalan que no debió haber hecho eso.

El video compartido por Despierta América ya cuenta con más 4 mil "me gusta" y diversos comentarios, tales como "Sin intención de ofender, pero hoy en día la mujer se denigra sola, yo no veo que sea a la fuerza", "Pero él no las obliga a que suban a tarima y mucho menos veo la tristeza de ella dejen de hacerse eco de ese tipo de noticias", "Bueno ella está tranquila ?? ???? no es porque lo defienda pero por favor vean a la chica ??".

Mientras que otros señalaron: "Nada agradable ese vídeo ??", "Es que hay muchos Videos de qué el toca a las mujeres en el YouTube y en otros lados apoco mucha gente no lo ha visto y pues deben de saber que si es el señor y por eso pues no hay que subirse ni a bailar con él ni a tomarse fotos."

