Carina Ricco “sacrificó" su físico por conseguir el papel en “Contigo sí”

Carina Ricco da vida a “Beatriz” en la telenovela “Contigo sí”, una mujer que siempre ve por el bien de su familia, pero el cáncer de pulmón ha hecho que todo cambie y ahora no tiene ganas de hacer nada. Para crear este papel, la actriz platicó con varias personas que tenían a un familiar en esta situación, para poder crearlo de manera respetuosa y lo más real posible, por eso el proceso de maquillaje también fue primordial.

Ricco no sólo dejó que el área encargada hiciera magia con su rostro para lucir más demacrada, también cambió su rutina diaria para tratar de adentrarse también emocionalmente a esta dura etapa por la que pasan las personas que sufren esta enfermedad.

“Para mí es importante contar una historia de la manera más humana y real posible. Al principio Beatriz sale bonita y rozagante, pero poco a poco esta vitalidad disminuye, para lograrlo, y para ayudar al equipo de maquillaje, dejé de exponerme al sol, para dejar que mi piel se me bloqueara, me dormía más tarde y me levantaba temprano y así lucir más ojerosa, porque todo esto también ayuda a la caracterización emocional”, detalló la actriz.