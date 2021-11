Pati Chapoy lo hace oficial, confirma que Carmen Muñoz sale de TV Azteca ¿por qué?

Para nadie es un secreto que, dentro de la televisión mexicana, el programa de espectáculos "Ventaneando" se ha consolidado como uno de los favoritos de los televidentes mexicanos.

A lo largo de 25 años, la transmisión de TV Azteca se ha posicionado además como el máximo referente en los programas de la farándula, por lo que constantemente los presentadores de éste programa son un referente importante dentro del gremio de la farándula, al igual que sus presentadores.

Bajo éste panorama, ahora Pati Chapoy ha atraído las miradas luego de revelar que una querida conductora que ha trabajado por más de cinco años en televisa ahora se va.

Las dudas respecto al destino laboral de Carmen Muñoz con TV Azteca ha llegado a su fin, esto luego de que en el programa de éste 19 de noviembre en Ventaneando, Pati Chapoy confirmó que la conductora ha quedado fuera de las filas de la televisora del Ajusco.

Fue la propia conductora Carmen Muñoz quien empleó su cuenta de Twitter para destacar que en este momento lo más importante es su familia con el siguiente mensaje: “Feliz viernes! Gracias a todos por sus mensajes!! Nada mejor que estar unidos en todo momento. Siempre con el apoyo de @juanangel_mx mi marido, Cosette mi hija y mi familia!! Los quiero!! Les mando besos”.

Por lo que horas más tarde, la titular del programa de espectáculos de Azteca lo confirmó y aseguró que Carmen era un gran elemento dentro de la televisora del Ajusco.

Chapoy narró ante las cámaras de Ventaneando que hace unos 10 días Carmen pidió autorización para ausentarse una temporada, ya que su mamá al parecer sufrió una caída y su papá está delicado de salud, por lo que fue la misma conductora quien decidió renunciar.

Acto seguido, Pati detalló que los productores de la televisora hicieron todo lo posible para hacer que Carmen cambiara su decisión.

“Entre las preguntas de ‘¿qué está pasando contigo?, ¿qué sucede para que tomes esa decisión?’... y ella de una forma muy clara dijo que simplemente ‘ya no quería continuar’, que quería dedicarse a escribir libros. Se le comentó que ‘de escribir libros no vives’, pero ella dijo ‘que no, que en este momento se iba’”, reveló Chapoy.