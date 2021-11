MasterChef Celebrity: David Salomón, dejará a un lado el diseño por seguir cocinando

El diseñador mexicano David Salomón, tiene entre manos seguir en la cocina, aún, cuando tuvo que abandonar la competencia de #MasterChef Celebrity. Así es, quizás, esto demuestra que la cocina y el diseño, sin duda bailan al mismo compás, y que los platillos visualmente atractivos, serán los primeros en cautivar nuestras miradas, tal como los vestidos en las pasarelas o los bolsos de nuestras actrices favoritas.

David, además, nos contó que es fan de las personas, y seguidores, por eso él intenta contestar los mensajes o preguntas que le elaboran a través de facebook e instagram, le encanta conversar a través de lives, y ¡claro! dar sugerencias de moda a todos y todas quiénes acuden a él. Pero, ¿Qué es la cocina para nuestro querido David?

¡Qué definición tan precisa! ¿no?, pero, algo que nos resultó poco usual fue ver a personalidades de distintos ámbitos participando en MasterChef, actrices, periodistas, actores, comediantes y claro diseñadores. ¿Cómo llega David Salomón a la competencia?

“Fue de: ¡Deja de coser! y ¡Vente a cocer! En Azteca tenemos un programa que amo con toda mi alma y se llama: “Este es mi estilo” en donde hablamos totalmente de moda, entonces, me toca a mi la invitación a partir de esto, me sorprende que pensarán en mí para meterme en la cocina, al principio les decía yo:¿Están totalmente seguros de que quieren que esté yo?, osea, yo no sé cocinar” Compartió David