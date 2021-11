Carmen Salinas recibió a Michelle Vieth en su CASA por esta PELIGROSA razón: VIDEO

Es bien conocido que Carmen Salinas no duda en tender la mano a las personas que le piden ayuda o, en muchos casos, que aunque no lo pidan ella se da cuenta que la necesitan. Por esa poderosa razón, muchas personalidades dentro y fuera del medio del espectáculo han obtenido un poco de doña Carmen, quien siempre está pendiente de las personas que comparten esta forma de ser.

Por tal razón, cabe recordar la ocasión cuando hace más de 20 años ayudó a la actriz Michelle Vieth y el dio asilo en su casa. En ese entonces, Michelle era una jovencita con su primer papel protagónico en la telenovela 'Mi Pequeña Traviesa' y doña Carmen ya era una experimentada primera actriz del cine y la televisión mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Carmen Salinas reveló la fecha FATÍDICA en la que han MUERTO sus 3 hombres amados: VIDEO

Carmen Salinas conoce la tierna Michelle Vieth

Este recuerdo fue revelado por Carmen Salinas en una de sus emisiones en el canal de YouTube que tiene. Durante esa charla, Carmen recordó la época en que grabó a lado del director Pedro Damián las telenovelas 'Preciosa' y 'Mi Pequeña Traviesa'. En el caso de la segunda, entre 1997 y 1998, Salinas conoció a Michelle Vieth, entonces una jovencita actriz de apenas 18 años de edad que irrumpía con fuerza en ese melodrama juvenil.

Fue entonces que Carmen Salinas, con la amabilidad y don de madre que siempre ha tenido, vio en Michelle a una joven desprotegida. A pesar de tener a sus padres vivos, estos no estaban cerca de ella durante las grabaciones de la telenovela, por lo que Carmen recordó cómo era el día a día de la joven.

"Michelle es una niña encantadora, la quiero mucho, se refugiaba mucho conmigo. Me buscaba mucho a mí para desayunar o comer. Estuvimos filmando 'Mi Pequeña Traviesa'. Me llamaba la atención que siempre traía un osito amarrado al cinturón y me dijo 'es mi buena suerte mami'", comenzó a recordar Salinas.

Michelle enferma y Salinas la cuida en su casa

Como cualquier chica de su edad, Michelle Vieth estaba expuesta a enfermarse y, como no había quién la cuidara, doña Carmen la tomó y llevó a su casa para que se recuperara.

"Un día que se pone bien enferma, no saben, lloraba del dolor en la boca del estómago. Le pregunté qué tenía y me dijo que no sabía; la tenían viviendo en una casa o un hotel porque la casa de su abuelita no se podía, así que le dije que nos viniéramos a mi casa".

"Me traje a Michelle Vieth aquí a la casa, dije no te voy a dejar ir hasta que no estés bien. Le hablé al doctor, ella les puede decir, la atendió y le mandó medicinas y fui corriendo a comprárselas, yo misma subía a verla. La tuve en una habitación y le subía la charola con su comidita, le preparaba su caldito de pollito, la cuidé como si fuera mi bebé, como si fuera mi hija. Aquí la tuve como 15 días, así íbamos a trabajar, así grababa malita pero al puro centavo la tenía yo y el gastroenterólogo", detalló.

Vieth siempre estuvo agradecida con ella

Para rematar el recuerdo, Carmen Salinas admitió que Michelle siempre fue cariñosa con su hija y nietas, aunque refrendó que los "golpes de la vida" ayudan a cambiar un poco.

"Ya que se terminó la novela le perdí la pista, luego me volvió a buscar y se casó. Es una niña, aparte de ser espléndida actriz, es bellísima, muy linda, cuando la conocí era una niña muy inocente, pero con las 'bombeaditas' uno va despertando y agarrando otra onda, pero mientras estuvo aquí conmigo se portó a la altura. Adora a mi hija y mis nietas, venía a las fiestas de mis nietas", culminó.

SIGUE LEYENDO

"Me quiere como si fuera su hijo": Pablo Montero recuerda a Carmen Salinas con conmovedoras palabras

Así presumió Carmen Salinas la intimidad de su COCINA y su espacio más especial: VIDEO