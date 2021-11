Yuya: El tierno video de la youtuber que dejó ver el rostro de su bebé por primera vez

Este jueves 18 de noviembre las redes sociales murieron de amor debido al nuevo video que compartió Yuya disfrutando de su nueva faceta como madre.

A través de su perfil de Instagram, la youtuber mexicana compartió una historia donde se le observa cargando su bebé "Mar", mientras baila acompañada de su mascota "Majo".

En las imágenes se alcanza a ver por primera vez el rostro de la pequeña, pero Yuya fue muy cuidadosa al respecto y mantuvo distancia de la cámara.

La canina de Yuya se lleva muy bien con la bebé y en el clip se aprecia parada de patas para jugar con su dueña y acompañarla en estos tiempos de calidad.

La historia no tiene ningún mensaje, simplemente se colocó un emoji de corazón color azul y otro de mariposa.

¿Cuándo nació Mar?

Y es que fue el pasado 29 de septiembre cuando Mariand Castrejón y Jorge Siddhartha se convirtieron en padres de un bebé al que nombraron "Mar".

El cantante publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar la noticia.

¡Un nuevo Mar nació!

De esta manera, la mexicana de 28 años continúa firme con su intención de respetar la integridad de su bebé, pues desde antes de que naciera, la youtuber había comentado en sus redes que no pretendía enseñar a Mar porque no él no es figura pública.

El video de Yuya provocó mucha ternura entre sus millones de seguidores, por lo que le llovieron miles de comentarios felicitándola y deseándole los mejores éxitos.

Imagen de Yuya embarazada (Foto: Especial)

“Yo viendo una historia de Yuya con Mar", "Oye, no antojes´”, “No me canso de llorar por Yuya siendo mamá”, “Llorando porque Yuya cada vez más nos deja conocer a Mar, “La paz que transmite Yuya”, “Lo lindo que es ver a Yuya con su maternidad deseada”, “Si un día voy a ser mamá, seré como Yuya y Mar”, fueron algunos de los comentarios que encabezaron los tuits.

