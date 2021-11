La Casa de los Famosos es la mejor dieta; Alicia Machado CONFIESA cuántos kilos bajó en el reality

Alicia Machado no solamente se vio aumentada su cuenta de banco significativamente tras su triunfo en "La Casa de los famosos", sino que además de llevarse una cantidad equivalente a unos cuatro millones de pesos, pudo bajar varios kilogramos.

En total, confesó la exmodelo en su cuenta de Instagram, fueron un total de 25 libras las que bajó, cantidad equivalente con unos 11.33 kilogramos.

De acuerdo con la artista, esto solamente pudo ser posible por la disciplina que tuvo, así como a un cambio de alimentación que llevó a cabo durante las 12 semanas que estuvo encerrada con otros personajes de la farándula.

El ejercicio, el cambiar de hábitos y el exigirse cada día más a sí misma fueron vitales para lograr el resultado que finalmente obtuvo en la báscula, aseguró en una transmisión en vivo que hizo para sus fanáticos.

“Bajé 11 kilos por no decir 12, porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos, y me voy a seguir cuidando porque tengo muchísimo trabajo", dijo.