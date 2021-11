Alicia Machado narra con detalles cómo fue que José Manuel Figueroa la golpeó; "me dio un bofetón y me cayó a patadas"

Fue el pasado mes de agosto de 2021 que llegó a la pantalla chica un nuevo reality show llamado La casa de los famosos, mismo que se convirtió en el centro de atención debido a que quince celebridades entraron a una n en donde perdieron contacto con el mundo, mostrando así un concepto parecido al exitoso programa Big Brother en México.

Desde la llegada de éste nuevo reality diversas polémicas han surgido y quizá una de las más recodadas es la que vivió la exintegrante de la casa Kimberly Flores, quien fue acusada de cometer adulterio hacia su esposo Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Sin embargo, éstas polémicas han quedado atrás y ahora una nueva revelación ha atraído la atención del público y los reflectores del mundo del espectáculo, esto debido a que recientemente Alicia Machado confesó dentro de La Casa de los Famosos que en una etapa de su vida sufrió violencia doméstica.

Alicia Machado, exintegrante de MasterChef Celebrity, llamó la atención dentro de La Casa de los Famosos luego de que contó una de sus peores experiencia con una pareja.

Fue durante una conversación con Manelyk y Pablo Montero que la exreina de belleza venezolana contó cómo fue víctima de violencia por parte de un hombre al que calificó como machista y misógino.

A pesar de que durante sus declaraciones no brindó nombre, lo cierto es que dejó en claro que hablaba del "hijo del gran señor", refiriéndose a José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian.

La expareja violenta a la que Machado se refiere sería el mismo hombre de quien hace unos años atrás narró en una entrevista que su relación habría sido muy violenta, y en aquella ocasión sí reveló que se trataba de José Manuel Figueroa, hijo de Maribel Guardia y "El poeta del pueblo".

“Estuve cinco meses hasta que me pegó un bofetón que me tiró y me cayó a patadas (...) Es la única vez que me levantaron la mano y creo que no le quedaron ganas de volverlo a hacer. Ese cuate le pega a las mujeres, es de esos una vez lo vi es de los salía armado, ni lo voy a mencionar porque no le voy a dar publicidad pero ya se la cobraron y bien cobrada”, dijo la famosa originaria de Venezuela.