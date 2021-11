Miguel Bosé insultó, amenazó y le aventó su libro a Javier Poza: "Persona iracunda" | VIDEO

Hace unos días, Miguel Bosé presentó su libro autobiográfico 'El Hijo del Capitán Trueno'. Durante una entrevista para promocionarlo, el cantante español de 65 años insultó, amenazó y le aventó su obra al periodista y locutor de radio Javier Poza.

Durante su programa de radio, el comunicador Javier Poza contó que la entrevista con Miguel Bosé se realizó ayer miércoles 17 de noviembre. Detalló que estaba muy emocionado por platicar con él, pues tenía mucho tiempo de no verlo. Sin embargo, la plática terminó en una mala experiencia.

Primero, el periodista mexicano mencionó que los problemas fiscales del cantante español, la ruptura amorosa con quien fuera su pareja, sus polémicas declaraciones sobre el Covid-19 y los cambios de voz que ha sufrido y que casi lo dejan afónico, "lo han desgastado seriamente en todos los niveles".

El locutor explicó que quería saber muchas cosas sobre el libro autobiográfico. Sin embargo, no tuvo la oportunidad, pues aunque Miguel Bosé estaba frente a él, ya no era el mismo, ya que se veía "inseguro, predispuesto, muy a la defensiva, incómodo, molesto".

Agregó que su gran error fue preguntarle sobre el proceso creativo del libro, si él lo había escrito en su totalidad. Fue entonces cuando al intérprete de "Amante bandido" le pareció ofensiva la pregunta y se enojó tanto que le aventó su libro. De acuerdo con Javier Poza, la desafortunada plática se desarrolló de la siguiente manera:

Bosé : ¿Qué ves en la portada? Poza : Tu foto. Bosé : No, eso no, ¿¡qué más ves!?, preguntó molesto. Poza : El título. Bosé : ¿¡Qué más!?, "replicó aún más molesto, con los ojos encendidos". Poza : Miguel Bosé. Bosé : Pues ahí lo tienes.

Acto seguido, el cantante aventó el libro sobre una mesa. Poza aseguró que su intención nunca fue desacreditarlo ni faltarle al respeto, sólo saber si él había escrito la primera parte, pues el cambio narrativo es diferente en las páginas siguientes.

Lamentablemente, la situación no terminó ahí, pues tras aventarle su libro, Miguel Bosé descalificó el trabajo de Javier Poza y lo insultó. El periodista detalló que su intención de hacerlo entrar en razón fue en vano.

"Después de hacerle ver que podíamos omitir esa parte y continuar, su respuesta, a manera de amenaza, me hizo tomar la penosa decisión de indicarle que yo no podía seguir de esa forma con la entrevista. Me levanté, di las gracias y me retiré cubierto por completo de una tremenda decepción", finalizó.