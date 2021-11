Dramas protagonizados por Ahn Bo Hyun, te enamorarás con sus historias

¿Quién es Ahn Bo Hyun? Es un actor y modelo surcoreano que ha protagonizado varios doramas coreanos, tiene 33 años y su más reciente proyecto fue "My Name", una de las series más vistas de Netflix.

El idol está bajo la agencia FN Entertainment y debutó en la actuación en 2014, desde entonces ha contado con una gran trayectoria de dramas y películas coreanas.

Ahn Bo Hyun robó la atención de los fans con el dorama que protagonizó junto a Han So Hee, actriz con la que se vio envuelto en una polémica por la escena para adultos que aparece en "My Name", la cual despertó opiniones divididas sobre la aprobación de los actores.

Si quieres conocer más sobre este actor coreano, checa las recomendaciones de la semana con sus mejores doramas para ver esta semana.

Doramas de Ahn Bo Hyun

Yumi's Cells

Drama protagonizado por Kim Go Eun. La trama se centra en Yu Mi, una mujer soltera que no es buena para expresar sus sentimientos. Sin embargo, las células de su cerebro cobran vida y se presentan como personajes animados que la ayudan en su vida diaria y que representan sus emociones.

Military Prosecutor Doberman

Dorama de Ahn Bo Hyun que sigue la vida de Do Bae Man, un hombre que se convierte en fiscal del ejército para encontrar riqueza y éxito. Cha Woo In es una joven de familia rica que trabaja como una novata fiscal, no le tiene miedo a la gente de poder y detrás de su empleo existe una sed de venganza. Ambos se enamoran mientras enfrentan la corrupción y el mal dentro del ejército.

Te puede interesar: Doramas BL que te harán llorar sin parar con su historia de amor

Wednesday 3:30 PM

Dorama corto de YouTube que retrata la vida de una mujer que fue abandonada por su novio, por lo que decide recuperar su amor provocándole celos con su mejor amigo. Para ello, creará una cuenta falsa en las redes sociales para fingir un "lovestagram" y terminan viviendo juntos, pero su relación falsa podría volverse realidad.