Doramas BL que te harán llorar sin parar con su historia de amor

¿Necesitas desahogarte? Las plataformas de streaming son perfectas para tus películas y series favoritas, cuyas historias muchas veces son parte de la vida real y te puedes identificar muy fácil.

La realidad siempre supera la ficción, por lo que hay personajes y tramas que nos llegan a lo más profundo de nuestras emociones, pues alguna vez hemos sufrido igual que los protagonistas.

Los doramas en general se caracterizan por exagerar las desgracias, momentos de comedia y el romance, por lo que han hecho llorar a más de uno. Ya sea la historia de una familia, un pasado doloroso, corazones rotos y relaciones, estas recomendaciones de la semana son ideales para llorar sin parar y desahogarte con las mejores series BL.

Doramas BL ideales para llorar sin parar

Theory of love

Dorama que retrata la vida de Third un joven que estudie cine y pertenece al club Savage Team. Sus mejores amigos no saben que en secreto está enamorado de Khai desde hace 3 años. Además, siempre lo ha apoyado y amado incondicionalmente.



El problema es que Khai es heterosexual y un rompecorazones, pero una noche todo cambia cuando Third sufre de un corazón roto y su mejor amigo comienza a preocuparse por perder su amistad... y su amor.

Make our days count

Dorama BL que sigue a Xiang Hao Ting y Yu Xi Gu son polos opuestos, uno de ellos es extrovertido y popular, el segundo prefiere centrarse en la escuela y pasar desapercibido. Sin embargo, a causa de una compañera, ambos cruzan sus caminos y nuevos sentimientos florecen.

Sin embargo, la vida de ambos dará un giro por completo, pues su personalidad y su día a día cambiará cuando el amor nazca entre ellos.

The effect series

Drama tailandés que sigue la vida de Shin, un joven universitario que cursa su primer año. Tiene una personalidad muy torpe, pero logra hacerse amigo de Keng, un chico de cuarto año. Sin embargo, todo cambia entre ellos cuando crean rumore sobre su relación y pone tensión entre ambos.