Las Más Draga: Tatiana desata MEMES, NO tiene los derechos de su música

Este martes, Tatiana fue la jueza invitada en La Más Draga 4 (LMD4) , algo que desató miles de reacciones en las redes sociales, pues si bien los fans estaba muy emocionados por ver a la llamada 'Reina de los Niños' en el show, previo y durante a la transmisión surgieron algunos inconvenientes debido a que la cantante no posé los derechos de su música, algo que desató los memes.

La intérprete de 'El patio de mi casa' es una de las artistas más queridas por la comunidad LGBT, pues siempre ha mostrado su apoyo hacia las personas pertenecientes a este colectivo. Hay que recordar que hace unos meses, tuvo una discusión en sus redes sociales por defender los derechos de los homosexuales y lesbianas.

Por esta razón, los seguidores de LMD4 estaban muy emocionados por su presencia en el reality sobre drag mexicano. Sin embargo, el episodio tuvo algunos inconvenientes debido a que la cantante no posé los derechos de su música, puesto que YouTube bloqueó la grabación que tenía dos de sus canciones.

El episodio se retrasó debido a esta situación generando muchas reacciones en plataformas como Twitter, en donde los seguidores del concurso daban a conocer su descontento, sin embargo utilizaron algunos memes para expresarlo.

La Más Cri-Cri

En el capítulo del martes 16 de noviembre se le hizo un tributo a los cuentos de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, un compositor de música infantil que alcanzó gran popularidad en México y Latinoamérica durante el Siglo XX.

Las concursantes tenían que contar un cuento durante su pasarela, pero no lo harían solas puesto que tendrían que hacer pareja con concursantes de ediciones pasadas, quienes las apoyarían para hacer la puesta en escena. Algunas de las historias no quedaron claras y por ello muchos internautas reaccionaron con imágenes y videos cómicos.

La ganadora del reto "La Más Cri-Cri" fue la chilena C-Pher junto con Madison Basrey, mientras que en las menos se quedaron Lupita Kush con su pareja Mista Boo y Elektra Vandergeld con Wynter, quienes tuvieron que interpretar 'No Me quiero bañar' y 'El Patio de mi casa', canciones que no se pudieron escuchar completas debido a las restricciones de la plataforma de videos.

Finalmente, la eliminada fue Lupita que reveló que ese día era su cumpleaños, así que Tatiana le cantó 'Las Mañanitas', dando uno de los momentos más conmovedores del capítulo.

