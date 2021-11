Luis de Alba se lanza contra Lyn May por acudir al hospital donde está hospitalizada Carmen Salinas | VIDEO

El comediante mexicano Luis de Alba externó su descontento con Lyn May luego de que la vedette decidiera hacerse presente en el hospital donde se encuentra luchando por su vida la actriz Carmen Salinas.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el artista no pudo contener su molestia al enterarse que Lyn fue entrevistada por la prensa en ese lugar.

Y al escuchar la pregunta directa sobre si su mensaje era contra la actriz de cine mexicana de ascendencia china, Luis respondió:

“¿Tú crees que no sabía eso?, que se iba a armar el alboroto, que no iba a poder verla, que está en coma e ir a ¿qué?”.

Previo a estas declaraciones, el actor confesó su tristeza por las noticias que tiene sobre la salud de Carmen Salinas.

“Cuando yo hable con su hermano me dijo ‘la verdad es que está muy difícil’, pero yo si tengo fe, en que como la oración mía y de muchísima gente que la queremos y que nos hizo felices, yo creo que la oración es más fuerte y Dios es más fuerte que todo, así que todavía tengo fe en que se componga y vuelva, yo quiero 3 minutos para decirle lo que siento, nada más, pero Dios no se equivoca, es tiempo de Dios, y nosotros lo respetamos”.

Asimismo, recordó que cuando él fue operado tras sufrir un aparatoso accidente el pasado mes de septiembre, Carmelita se hizo presente enviándole dinero para cooperar con los gastos médicos.

“Cuando salí del quirófano, me dijo mi mujer ‘habló Carmen Salinas y te mandó dinero, 50 mil pesos’, y yo ‘pero no, le hubieras dicho que gracias, pero que no era necesario’, me contestó ‘yo no sé, fue la primera que mandó dinero’, y casi diario hablaba para ver cómo iba yo, de ese tamaño era Carmen (sic)”, dijo al respecto.