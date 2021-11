Yuri comparte que tuvo una enfermedad de transmisión sexual: "Por andar de babosa" | VIDEO

Yuri es una de las cantantes mexicanas con mayor trayectoria dentro del mundo de la música. Actualmente, la artista forma parte de la tercera temporada de ¿Quién Es La Máscara?, donde funge como investigadora junto a Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Mónica Huarte.

Recientemente, la también actriz de 57 años realizó una polémica declaración durante una entrevista con El Escorpión Dorado, pues compartió que cuando era joven tuvo una enfermedad de transmisión sexual, pues en aquella época tenía una vida sin límites.

La revelación de Yuri fue a través de la sección de entrevistas Escorpión Dorado al Volante, la más popular del canal de YouTube Peluche En El Estuche, el cual tiene más de 8 millones de suscriptores. Se trata de una especie de programa en la que irreverente personaje creado por Alex Montiel platica con diferentes personalidades del espectáculo, mientras conduce por la Ciudad de México.

Al inicio de la charla, El Escorpión Dorado le pregunta a Yuri si mantiene una relación abierta, a lo que ella respondió tajantemente que no, pero que en el pasado sí lo hacía. Fue entonces cuando fue cuestionada sobre cuántas veces en su vida fue infiel.

"Yo tenía un amor en cada puerto, se me iba a caer el 'chuqustruquis' a pedazos", dijo la cantante, haciendo referencia a sus partes íntimas. "No hay jabón que no se gaste, decía yo.", agregó.