BTS: Esta es la razón por la que RM decidió cambiar su apodo, ya no quiere que lo llamen así

¿Cuál es el nombre real de RM? Bangtan es mundialmente famoso y cada uno de sus integrantes ha construido una carrera en solitario con sus proyectos individuales y canciones. No todos utilizan su nombre real, la mayoría tiene apodos, pero RM decidió cambiar el suyo.

Antes de ser famosos con BTS, RM, Suga y J-Hope ya tenían una carrera en la escena underground y eran conocidos con otros apodos. El rapero K-Pop es conocido por ser un chico con un gran IQ, amante de los libros y el arte, dominar idiomas como el inglés y tener como hobbies pasear en bici y cuidar plantas. También por ser un gran compositor y rapero, pero le disgustaba que lo llamaran así.

Incluso durante su visita a México, las fans lo bautizaron como "Ramón". Dentro de BTS tiene varios sobrenombres, pero hay uno que no le agrada y ya no quiere que lo llamen así.

¿Qué significa el nombre de Rap Monster?

RM es su nombre oficial dentro de Bangtan, aunque realmente se llama Kim Namjoon. Durante los primeros años de carrera el idol debutó bajo el apodo de Rap Monster. Así fue conocido por un periodo de tiempo, incluso admitió que nunca pensó que sería conocido bajo este alias.



Sin embargo, a pesar de que ARMY estaba familiarizada con Rap Monster, el idol decidió cambiar su nombre artístico en 2017 y desde entonces no volvió a utilizar este apodo. Al parecer no le gustaba y la razón la explicó durante una entrevista con ACCESS; los cantantes respondieron a una dinámica que consistió en decirle algo a su yo del pasado, específicamente del 2013.



Namjoon fue claro y demostró que quizás tomó una mala decisión cuando eligió su apodo y esto fue lo que dijo:

"No te llames Rap Monster. No eres un monstruo, eres un humano hermoso"

Desde entonces, fans han hecho la petición de dejar de utilizar este nombre para referirse a RM, incluso creen que el significado de esta abreviatura no tiene nada que ver con su antiguo seudónimo, sino que es la abreviatura para "Real Me". J-Hope también es otro de los integrantes que ha revelado que no le gusta este apodo.

Sigue leyendo:

BTS: Éste es el MOTIVO por el que ARMY relaciona a Jungkook con Lisa de BLACKPINK | FOTOS

BTS: Jungkook supera el Gangnam Style y ahora es el cantante K-Pop más reproducido en Spotify

BTS: V sorprende a una ARMY al visitarla ¡en su casa!