Zuria Vega habló del difícil momento que enfrentó tras perder a su primer hijo | VIDEO

La actriz Zuria Vega contó cómo ha vivido el duelo que significa la pérdida de un hijo y la forma en la que lo vivió con su esposo Alberto Guerra. Fue en el 2016 que la pareja buscaba ser papás, sin embargo, por complicaciones perdió al bebé y fue una situación muy compleja de superar para Zuria.

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz mencionó que previo a tener a Lúa, “Alberto y yo estábamos buscando ser papás, quedé embarazada, pero sabía que algo no estaba bien. Le dije a Alberto: ‘todavía no hay que decirle a nadie’, solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces, a mi mamá, a mi suegra y a mis hermanos, y a las semanas lo perdimos”.

Añadió que fue un golpe muy duro, “desde que somos chiquitas traemos esta cosa de ‘vas a ser mamá’, como si no eres mamá o pierdes un bebé no vales lo suficiente, y no es cierto, pero eso sientes cuando pierdes un hijo, sientes que tu cuerpo no está bien, que algo está pasando”.

La pareja decidió no someterse a ningún tratamiento de fertilidad, a pesar de las recomendaciones de los doctores. Además, Alberto la tuvo que tranquilizar y le pidió que se enfocara en ella, porque de lo contrario sería muy complicado tener otro hijo. En ese momento, no le agradó lo que hizo el actor, ahora, agradece que le haya puesto ese “freno”.

Por lo que ella se concentró en su trabajo y fue al poco tiempo que se enteró que estaba embarazada de nuevo. Lúa nació un 11 de enero de 2017.

Vega quedó embarazada cuatro meses después de perder a su primer hijo. “Lúa nació un 11 de enero la misma fecha en la que me enteré que estaba embarazada de mi otro bebé, obviamente nadie se dio cuenta, solo yo”. En el 2019, se convirtieron en papás por segunda ocasión con Luka.

