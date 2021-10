Alma Cero manda fuerte mensaje a Edwin Luna sobre su relación con Kimberly Flores

En agosto de 2017 Alma Cero y Edwin Luna se distanciaron porque supuestamente se introdujo entre ellos la actual pareja de Luna, Kimberly Flores, misma que en estos momentos forma parte del reality show de Telemundo, ‘La casa de los famosos’.

Desde entonces la actriz y comediante, Alma Cero ha mantenido una relación tersa y distante con Luna, sin embargo, durante una entrevista en el programa ‘De primera mano’, la actriz mencionó ‘sutilmente’ que la situación por la que recientemente pasó Edwin Luna con su esposa, en la que aparentemente le fue infiel con Roberto Romano dentro de la casa, pudo ser una consecuencia del ‘karma’.

“Con la vara que midas serás medido dice la Biblia, tiene un poco que ver con la ley de correspondencia”, indicó Cero Delgado.

El sutil mensaje va en contexto con el reciente escándalo en el que se vieron envueltos Edwin Luna, Kimberly Flores y el actor Roberto Romano, en que aparentemente existió una infidelidad por parte de Flores.

Luego de ese hecho, el cantante acudió hasta la casa en la que se graba el reality para exigir la salida de su esposa y llevársela del sitio, la guatemalteca por su parte indicó que no le fue infiel y que sus acciones fueron ‘actuadas’ para darle mayor raiting al programa, sin embargo, los fans del cantante y usuarios en redes sociales, señalaron que no es así y que efectivamente le fue infiel con Romano.

Alma Cero no se siente víctima

Derivado de ese hecho, Alma Cero indicó que ella como ser humano comete errores, pero está tratando de ser feliz y salir adelante.

Creo que estamos aprendiendo a ser felices, en esos aprendizajes cometeremos muchos errores, estoy tratando de ser feliz y salir adelante, estoy haciendo correspondiente a mejores experiencias, más lindas, plenas y bellas, correspondiente según lo que siembras”, señaló la actriz egresada del CEA de Televisa.

Finalmente señaló que no se siente víctima y en consecuencia jamás se ha sentido agredida.

“Jamás me he sentido agredida, cada quien ha tomado decisiones, esas decisiones afectan, pueden doler, pero el sufrimiento es opcional, no creo que tenga que perdonar nada”, finalizó.

