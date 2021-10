Adele más bella que nunca, impacta en portada de Vogue con elegancia y glamour

En los últimos días la cantante Adele se ha convertido en uno de los nombres más escuchados, y es que la británica confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Easy on Me", que se podrá escuchar muy pronto, y ahora celebra a lo grande su regreso con una elegante portada para la revista Vogue.

La intérprete ha cambiado su aspecto físico en el último año, pues se sometió a un riguroso régimen alimenticio y rutinas de ejercicio que la llevaron a bajar varios kilos, pero lo que sigue intacto es su belleza, elegancia y talento, lo que quedó plasmado en las páginas de la revista en su versión británica y estadunidense.

El regreso de la cantante de temas como "Someone Like You", "Hello" y "Rolling in the Deep", marca el primer sencillo de la británica desde “When We Were Young” (2016), que se desprendió del disco “25” lanzado un año antes. La publicación del nuevo disco se vio retrasada por la pandemia y después de un cambio radical de imagen acaparó la atención.

Adele impacta en portada de Vogue

A través de sus redes sociales, la cantante de 33 años reveló algunas de las fotografías en la que aparece vistiendo un elegante vestido amarillo y presumiendo un pronunciado escote que causó impacto entre sus millones de fanáticos, quienes no pueden esperar para adquirir la publicación y ver la sesión completa.

Adele impacta con su elegante portada. Foto: Especial

Para la versión de Estados Unidos, Adele aparece con un vestido en color verde, peinada con un sofisticado y bun (chongo) bajo, y luciendo un cabello en tono más rojizo que el rubio que luce para la versión británica.

Pero sin duda lo que llama atención es el glamoroso vestido que luce, pues se trata de un llamativo diseño de manga larga y cauda larga, con estilo abullonado que la hace lucir como una reina de belleza.

En los últimos años la británica se ha mantenido alejada de los escenarios para dedicarse al cuidado de su hijo, Angelo y su vida familiar, en su residencia localizada en Los Angeles. Además, enfrentó un divorcio que también la mantuvo alejada de los medios y su carrera artística.

Las fotos, en menos de una hora, lograron llegar al millones de "likes" y comenzó a recibir cientos de mensajes halagadores, dejando claro que es una de las artistas favoritas de los últimos tiempos, y que sus fanáticos esperan con ansías que regrese a los escenarios.