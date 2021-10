María Félix: La vez que "La Doña" mandó este FUERTE mensaje a quienes criticaban su personalidad

María Félix fue una mujer reconocida a nivel internacional por formar parte de los íconos femeninos del cine de la Época de Oro, quien logró trascender barreras del éxito por sus peculiares rasgos físicos, considerados como una gran belleza, pero también por su distintivo carácter.

Félix se concibió como una mujer empoderada, fuerte y recia de carácter, por lo que incluso fue apodada como “La Doña”; hasta la fecha, las nuevas generaciones la tienen presente como uno de los íconos más emblemáticos de México.

Sobre la vida de María Félix

Al respecto de la vida privada de la actriz, hay poca información más allá de los hombres con los que estuvo; sin embargo, hay diversos testigos de lo que fue su vida, en la moda, en la alta sociedad, en sus emblemáticas frases y películas.

Mejor conocida como "La Doña", la famosa actriz fue hija de Bernardo Félix Flores, militar y político, y de Josefina Güereña Rosas, quienes tuvieron once hijos además de María.

María Félix es una de las actrices más importantes del Cine de Oro. Foto: Especial

El mensaje de María Félix para quienes criticaban su personalidad

Recordemos que fue gracias a su talento e incomparable belleza que María Félix, mejor conocida como "La Doña" trascendió las barreras del éxito y la fama debido a sus destacadas técnicas para actuar y también por su distintivo carácter, mismo que se forjó en su vida como una mujer normal lejos de la fama.

Y precisamente debido a su fuerte carácter, en decenas de ocasiones "La doña" se convirtió en el centro de atención debido a que así como tenía miles de seguidores, también había personas que criticaban la actitud egocéntrica de la actriz.

Es por eso que recientemente ha circulado a través de redes sociales el mensaje que la famosa María Félix mandó a sus detractores en alguna ocasión.

“Sé que mi personalidad no gusta a mucha gente. No me extraña. Toda persona que logra destacar en su especialidad, no agrada a los mediocres que han quedado en medio del camino. Nunca he tratado de ser una mujer agradable y capaz de satisfacer los gustos de la totalidad del género humano; cosa imposible, por otra parte. Pero me molesta que entre mis enemigos se encuentren algunas personas inteligentes. En ese caso, la antipatía ya es mas grave. Si ante los mediocres es posible decir con perfecta alegría de ánimo; he aquí la prueba de que he logrado destacar“, esto de acuerdo a lo publicado en el libro "María Félix: todas mis guerras", libro publicado por Enrique Krauze.