Con andador y sin dinero: Así reaparece actor que estuvo 46 años en Televisa

Luego de sufrir una aparatosa caída que provocó la hospitalización de emergencia y posteriormente el acceso a cirugía de un querido cómico mexicano, ahora él ha reaparecido ante los medios de comunicación para ofrecer fuertes declaraciones respecto a su situación económica, esto luego de trabajar 46 años en Televisa.

Se trata de el famoso comediante mexicano Luis de Alba, mejor conocido como “El pirrurris”, quien recientemente atrajo las miradas de los medios de comunicación luego de sufrir el accidente que le provocó una reconstrucción de fémur, y en este sentido, el famoso ahora se ha mostrado agradecido con quienes le apoyaron en este complicado momento en su vida.

Luis de Alba reaparece

Recientemente el actor apareció ante los medios de comunicación brindando diversas entrevistas, en donde ha asegurado que atraviesa por un complicado momento debido a las deudas económicas que llegaron debido a su hospitalización.

Luego de que asegurara que no tenía dinero, la familia del actor solicitó ayuda a los seguidores de “El pirruris” para que pudieran donar y así contribuir a los gastos.

Sin embargo, ahora el actor que ha aparecido en destacados programas como “La hora pico”, “La carabina de ambrosio”, “La escuelita VIP” y “El mundo de Luis de Alba” fue vetado de Televisa durante años por irse a Estrella TV; sin embargo, el famoso regresó eh incluso estuvo en TV Azteca.

El duro momento que atraviesa Luis de Alba

Ahora el famoso aseguró al programa “Sale el sol” que fueron muy fuertes los dolores que sintió luego de sufrir su lesión en el cuerpo, por lo que ahora tiene que apoyarse en una andadera y trasladarse además en silla de ruedas luego de su cirugía, esto debido a que ahora comienza a dar sus primeros pasos luego de su operación

Recordemos además que “El pirrurris” tiene una carrera de más de cuatro décadas en Televisa, y debido a que ahora se encuentra en recuperación, destacó que piensa regresar a trabajar y le interesa volver a los escenarios.

A pesar de que el accidente que lo llevó a parar al hospital sucedió a finales de septiembre, “El pirrurris” informó que su recuperación es lenta, pero que está tomando todas las medidas necesarias y siguiendo todas las indicaciones de terapia física para recuperarse.

Busco incorporarme a las actividades y no le veo mucho problema, porque se trata de dos películas y en lo que hago se puede truquear, lo que sí me preocupa es una obra de teatro que estoy empezando porque ahí sí hay que moverse y hay que bailar un poco, ahorita no estoy en condiciones, pero me esfuerzo para regresar a mi trabajo”, aseguró Luis de Alba.