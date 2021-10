HBO Max tiene en su catálogo una de las mejores películas, ganadora de 4 Oscares y que necesitas ver

De acuerdo con la historia de los premios Oscar, hay 93 películas que han recibido el reconocimiento como los mejores filmes y a pesar de que muchas personas no coincidan con las decisiones del jurado, ya pusieron su huella. Prueba de ello, es que en 2001 el largometraje de Ron Howard se hizo con el galardón y si no has tenido oportunidad de verla, es recomendable, así que aprovecha que está disponible en tu cuenta de HBO Max.

Una mente brillante (A Beautiful Mind) estuvo a cargo del reconocido director Ron Howard, mientras que el guión fue escrito por Akiva Goldsman y estuvo protagonizada por grandes actores, como son: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Christopher Plummer y Paul Bettany. El filme recibió halagos por parte de los críticos, destacando las actuaciones y la historia, que está basada en hechos reales, ya que retrata la vida del ganador del Nobel John Forbes Nash.

¿De qué trata?

Obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, el estudiante John Forbes Nash (Russell Crowe) llega a Princeton en 1947 para realizar sus estudios de postgrado.

Sin embargo, su falta de habilidades sociales hacen que todos los demás lo vean como alguien extraño y solitario, al que sólo comprende su compañero de habitación (Paul Bettany).

Luego de muchos años de esfuerzo y trabajo, Nash desarrolla una revolucionaria teoría y consigue una plaza de profesor en el MIT, en donde conocerá Alicia Lardé (Jennifer Connelly), una de sus alumnas, quien lo deja fascinado al mostrarle que las leyes del amor están por encima de las de las matemáticas.

Gracias a su prodigiosa habilidad para descifrar códigos, John es reclutado por Parcher William (Ed Harris), del departamento de Defensa, para ayudar a Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Pero a pesar de su prodigiosa carrera y de ser reconocido como uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos, ante las demás personas no sabe comportarse y a la par va desarrollando problemas que afectan su salud.

El filme fue todo un éxito entre los críticos, por lo que logró ocho nominaciones a los premios Oscar, pero únicamente ganó cuatro de ellos. Obtuvo el galardón en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz de Reparto; y se quedó en la búsqueda del premio en las categorías de Mejor Actor, Mejor Montaje de Película, Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora Original.

Por otro lado, en taquilla arrasó en los cines de todo el mundo, ya que la producción de Una mente brillante (A Beautiful Mind) fue de alrededor de 58 millones de dólares, pero logró obtener ganancias superiores a los 316 millones de dólares, por lo que se consideró una de las películas más vistas durante 2001.

En los sitios especializados en cine cuenta con calificaciones positivas, debido a que la historia y las actuaciones son imperdibles. En la página de Rotten Tomatoes recibió una puntuación de 74 por ciento de aprobación, mientras que en Metacritic fue de 72 por ciento, por lo que consideraron que es un filme imperdible.

Así que si en algún momento escuchaste o viste promocionada Una mente brillante (A Beautiful Mind) y no tuviste oportunidad de verla, ahora tienes todas las razones para disfrutarla en tu cuenta de HBO Max.