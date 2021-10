Said P REVELA que su objetivo es llevar el reggaeton mexicano a lo más alto

El reggaeton se ha convertido en uno de los géneros musicales más relevantes e importantes en el mundo; con representantes de Colombia, Puerto Rico y otros países de Latinoamérica y el Caribe, los ritmos latinos se han apoderado de las listas de popularidad; sin embargo, los mexicanos no se han querido quedar atrás y Said P sobresale como uno de los actores que quiere dejar el nombre de nuestro país en alto en la creación y desarrollo del estilo urbano.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Said P aseguró que desde que inició su carrera musical se planteó como objetivo principal el demostrar nuestro país también es capaz de generar reggaeton de alta calidad y que el producto nacional incluso puede compararse con el hecho en otras partes del mundo.

‘Hoy por hoy, no soy el único, pero sí quizás de los pocos artistas mexicanos que se están atreviendo a hacer reggaeton tan puro como se hace en otras latitudes. Hay muchos exponentes muy buenos, pero algunos migran de otros géneros al urbano y para nada lo hacen mal, pero mi proyecto nació para hacer esto desde el principio, lo cual representa mucha responsabilidad para mí, porque es la entrada que hay que dar para demostrar que aquí también se hacen bien las cosas’, comentó.

En este sentido, Said comentó que su pasión por el reggaeton nació de su vida en las calles, ya que pasó gran parte de su juventud con pandillas que le enseñaron cómo se hace realmente la música urbana.

‘Yo nací y crecí en Tlatelolco, Ciudad de México, pero por cuestiones de la vida terminé viviendo en las calles, luego pasé unos años en Estados Unidos y Puerto Rico donde conocí a los verdaderos artistas del género urbano. Ahí es donde te das cuenta realmente cómo se vive el reggaeton desde sus raíces’, aseguró.

‘Las letras que se escriben, en este caso, las que escribo yo, vienen del corazón porque son experiencias que viví en las calles y quiero que mi mensaje sea positivo, que todo se puede, incluso si vienes desde lo más bajo puedes salir adelante’, dijo emocionado.

Polémica con las letras explícitas

En días anteriores, J Balvin fue protagonista de una polémica en torno a su canción ‘Perra’ y su video; ante esto Said P dijo que el reggaeton no debería ser satanizado por hablar sobre temas sexualmente explícitos, siempre y cuando no se denigre a la mujer en ningún sentido.

‘La realidad es que como reggaetoneros estamos abiertos a hablar prácticamente de cualquier cosa sin censura, pero creo que debe quedarse en lo sexual. Todo mundo ha pasado por eso, es parte de la vida y es bueno poder hablarlo explícitamente. Lo que creo que está mal es cuando llegas a un punto en el que se denigra a la mujer, cuando hablas de que hay dinero de por medio u otro tipo de cosas ilegales’, expresó.

Así, Said P se encuentra promoviendo su más reciente sencillo llamado ‘Hasta el Fondo’, con el cual busca conectar con los amantes del reggaeton y demostrar que está a la altura de los grandes compositores a nivel mundial.

‘Esta es una colaboración con dos grandes artistas, Malo y Zoop One; queremos dejar claro que lo que necesita la escena del urbano mexicano es unirse para sacar más música que nos haga despegar a nivel mundial y creo que lo podemos lograr a partir de esto’, dijo emocionado.

Puedes encontrar el proyecto musical de Said P en todas las plataformas digitales de streaming y seguirlo en sus redes sociales para mantenerte pendiente de sus nuevos lanzamientos y giras.