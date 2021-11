Exatlón México: Jahir, Daniel y Heber de Conquistadores se enfrentarán en el Duelo de la Eliminación

Después de haber perdido a Osirys López, el conjunto de Conquistadores no se quedó con los brazos cruzados y realizó, durante la semana, un juego perfecto que puso a temblar a sus oponentes dentro de Exatlón México. El resultado fue como esperaban: mandaron a lona a tres Guardianes al Duelo de Eliminación.

Antonio Rosique fue el encargado de nombrar a los tres hombres de menor rendimiento, quienes se olvidarán de ser compañeros con tal de llevarse su pase de permanencia en el reality show. Fue así como uno a uno nombró a los rojos:

Jahir Ocampo (nuevamente llega al Duelo de Eliminación).

(nuevamente llega al Duelo de Eliminación). Daniel Vargas (tiene una medalla que le da derecho a una vida adicional).

Alan Mendoza se encargó de anunciar al tercer participante, que estuvo entre Heber y Tony, al haber sido el mejor jugador de su equipo. Se realizó una votación secreta la cual quedó empatada (5-5), lo que lo llevó a pensar que son un "equipazo"; sin embargo, tuvo que nombrar a alguien y en este caso nombró al atleta de Chihuahua.

Cabe destacar que a los dos les reconoció su desempeño y admiró se valía, pues Heber Gallegos primero propuso una dinámica para mandar a ésta etapa compleja del reality y al final, él mismo se propuso para afrontarla con la esperanza de poderla superar.

Antonio y Heber empataron en la votación secreta (Foto: Captura de pantalla)

¿Por qué levantó la mano Heber Gallegos?

Antonio Rosique le preguntó el porqué decidió postularse como el tercer nominado, el dijo que lo hizo por que notó a su equipo estresado e inmaduro en otras semanas. En esta ocasión lo hizo la propuesta "para evitar que nos peleáramos entre nosotros". Y aunque mencionó que no lo querían aceptar el insistió en su argumento "de que fuera la persona con menos días en estar en el programa y ese soy yo", dijo.

"Se que no estoy en mi mejor forma deportiva. Yo creo que este equipo esperaba a un Heber como de la tercera temporada, pero me estoy adaptando. Me siento esta noche seguro", exclamó el atleta.

Antonio Rosique le reconoció su valentía y que además, con su acción le dio un empuje importante a su equipo. Con este resultado Conquistadores, que ganó la serie por la supervivencia, llegará completo a la semana 12 del programa.

