Violeta Isfel rompe el silencio sobre la relación entre Danna Paola y Eleazar Gómez

Luego de que se dieran a conocer las declaraciones por parte de Alicia Machado respecto a la relación entre Danna Paola y Eleazar Gómez, el tema resurgió entre varias celebridades. Fue durante el programa "La casa de los famosos" que la ex Miss Universo mantuvo una conversación con Tefi Valenzuela, quien denunció a Eleazar Gómez por violencia. En un momento íntimo, Alicia y Tefi decidieron abordar lo sucedido con el actor.

Según la venezolana, ella fue testigo de la violencia que Eleazar ejerció hacia Danna Paola durante las grabaciones de la telenovela "Atrévete a soñar". Tal era la impotencia de la ahora participante de Master Chef Celebrity que le provocaba "agarrarlo". Según ella, todo el elenco se daba cuenta, pues un día terminaba con ella y se besaba con otras, mientras Danna estaba hecha un mar de lágrimas. Alicia aseguró que el único objetivo de Eleazar era lastimar a la intérprete de "Mala Fama".

Eleazar y Danna Paola mantuvieron una relación en secreto durante varios años. Foto: Twitter @BlogRumoreS

Violeta Isfel habló al respecto

Durante una entrevista con TV Azteca, Violeta Isfel fue interrogada respecto al tema y, aunque ella aseguró no haber notado nada, aceptó que la relación entre Danna Paola y Eleazar Gómez no era tan secreta. De acuerdo con la actriz, ella no llegó a convivir de manera tan cercana con Alicia Machado y el tema no era comentado entre sus compañeras. Incluso, confesó que jamás habló al respecto con Cynthia Klitbo, quien interpretaba a su mamá en la ficción.

Sin embargo, durante una entrevista con Aurora Valle, Violeta Isfel aseguró que Danna y Eleazar se escapaban de los foros, situación que retrasaba las grabaciones y ponía en ciertos conflictos a la producción. Cabe recordar que las celebridades mantuvieron una relación por seis años y, aunque se mantuvieron alejados de los medios de comunicación, ambos fueron captados discutiendo en diversas ocasiones.

Danna Paola y Eleazar Gómez mantuvieron una relación por seis años. Foto: Twitter @peru21noticias

¿Qué ha dicho Danna Paola al respecto?

Tras ser cuestionada en repetidas ocasiones sobre su relación con Eleazar, quien enfrentó acusaciones por el delito de violencia familia, la nominada al Latin Grammy se ha mantenido bajo la misma línea. Y es que, de acuerdo con ella, pasó página a esa situación hace muchos años. Sobre si está interesada en mantener una amistad con su exnovio, Danna aseguró que solo busca sentirse plena con personas que realmente sumen a su vida.