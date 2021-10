El EXTRAVAGANTE atuendo de Cardi B en la Semana de la Moda en París: FOTO

Como si intentara copiar el estilo de Lady Gaga, la cantante Cardi B se ha dejado ver en con diseños de alta costura bastante surrealistas que han llamado la atención de sus seguidores y la prensa rosa. En esta ocasión, apareció como si fuera una activista de Greenpeace, dentro de la semana de la moda en París, Francia.

En este caso lució un atuendo de color verde de pies a cabeza, literal, pues se trata de un "catsuit" obra del diseñador Richard Quinn, de acuerdo con Page Six. Este outfit destaca por ser de una sola pieza y no son nada nuevos, pues datan de la década de los 50 y 60, mismos que fueron muy populares.

Sin embargo, en el caso de la rapera parecía una hermosa florecilla a la que se le había perdido la primavera. Por si fuera poco. se arregló el cabello de manera minucionsa que termino en unas ordenadas ondulaciones. Además protegió sus ojos con unas gafas con un armazón del mismo tono.

El diseño es obra de Richard Quinn. Foto: The Grosby Group

Reacción en redes sociales

En cuanto fueron compartidas las imágenes en las redes sociales, éstas no tardaron en manifestar sus impresiones por la extravagancia de Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la celebridad.

En este caso muchos coincidieron en que el atuendo no tenía nada de refinado y que tenía más pinta de disfraz debido a la composición de éste. Sin embargo, hubo quienes fueron más allá y realizaron comparaciones con los personajes de la serie "Teletubbies".

Como haya sido, la compositora y actriz de Estados Unidos sigue ganando popularidad aunque use prendas que no le agraden mucho al público. Quizá en un futuro aparezca con este diseño en algún videoclip musical, pues no hay que olvidar que le gusta ser muy extravagante.

Con información de Univisión

