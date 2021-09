Cardi B se declara FAN de Angélica María: "Es la diosa mexicana”: VIDEO

¡La reunión que nadie esperaba, pero que todos necesitaban llegó! Cardi B y la actriz Angélica María se juntaron en un programa para degustar comida mexicana. Durante el sorprendente encuentro, la rapera estadounidense confesó ser fan de la llamada "Novia de México" y admitió que se sentía nerviosa con su presencia.

La increíble interacción entre las artistas se dio durante el programa de Cardi Tries, producción hecha por la intérprete de éxitos como WAP y I like it, donde la cantante intentó cocinar comida latina, esto para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, ya que ella tiene raíces dominicanas y trinitenses.

En el episodio tuvo como invitada especial a la actriz y modelo Indya Moore, quien adquirió fama internacional con la serie POSE. Además, la rapera visitó el restaurante mexicano La Casita en Los Ángeles con Jamie Martín Del Campo y Ramiro Arvizu, chefs que le enseñan a preparar comida mexicana, dominicana, salvadoreña y peruana.

Cardi B prepara Chiles en Nogada para Angélica María

Los expertos en cocina mostraron a Cardi e Indya cómo preparar Pupusas, Ceviche y Chile en Nogada, este último, un platillo mexicano típico durante la fiesta del Día de la Independencia, la cual fue el 15 de septiembre pasado.

Tras hacer preparar los platillos, las artistas pasaron a la mesa a degustar los alimentos y es ahí donde se encontraba Angélica María. La actriz mexicana se encontraba esperando junto al Andrés Zuno.

Cardi B expresó que se sentía nerviosa, ya que "La Novia de América" estaba acostumbrada a comer comida mexicana y ella no estaba segura de que le hubiera quedado bien. En tanto de acuerdo al portal Chisme No Like, la rapera declaró “Ella es la diosa mexicana”.

El sorprendente encuentro se está haciendo viral en redes sociales como Twitter y TikTok, pues los usuarios no pueden creer que la cantante de UP haya invitado a la mamá de Angélica Vale a su programa especial.