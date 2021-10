"DUNE", el ensamble perfecto entre actuación y propuesta plástica

Oscar Uriel ya vio 3 veces la película DUNE o DUNA como la denominaron en México. La primera fue para realizar las entrevistas a algunos de los actores de la cinta, la segunda fue en su viaje a Madrid, y ¡claro! la tercera fue en IMAX, ya que la experiencia resulta ser muy enriquecedora.

DUNE formó parte del Festival de Internacional de Cine de Chicago, uno de los festivales más hospitalarios, cómodos y que logra reunir a la selección más increíble de películas en temporada de otoño. Pero ¿Qué les pareció #DUNE a los conductores de #Después de la Función?

Echemos chal… Como ya sabrán nuestros expertos son muy honestos respecto a sus opiniones y a pesar de los detractores que señalan a DUNE como aburrida, Oscar considera que posee muy buen tempo, y que te hará sentirla muy ligera.

“Es una película muy divertida, en la que puedes leer a un autor detrás de ella, puedes ver a un GRAN DIRECTOR , con una propuesta plástica muy clara y un elenco fantástico , a mí la verdad me parece que es un ensamble perfecto y que a nadie le faltó ni más ni menos” Comentó Oscar Uriel

Una película con una buena estructura, actuación y narración siempre se agradece y en este caso DUNE cumple con todo, incluso con el “viaje del héroe”, ese término que describe la estructura básica de muchos relatos en todo el mundo.

“A mí me encantó, yo creo que hay que verla en la pantalla más grande a la que tengamos acceso, es una película que vale la pena disfrutar, es un espectáculo visual y se entiende perfectamente” dijo Montse Simó

Al respecto del reciente estreno de DUNE, los actores Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgard, así como el director canadiense Denis Villeneuve, otorgaron una serie de entrevistas para nuestro querido Oscar Uriel de #Después de la función, revivamos un poco.

Resulta poco común observar en un mismo rodaje a tantos artistas narrando una historia en común, pero ¿Qué temas aborda DUNE?

“Es una historia sobre la fragilidad de la psique humana. La política mezclada con las relaciones entre personas. El asumir que nuestros mundos no tienen fecha de caducidad y que jamas perecerán. El de no darle la importancia necesaria a la ambición desmedida por las cosas. Es también una advertencia sobre la llegada de falsos ídolos. Es una advertencia también para los que no creen en los ídolos. Es un relato de los ecos del colonialismo en la historia de este mundo” Refirió Timothée Chalamet