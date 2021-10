HBO MAX anuncia serie de cocina protagonizada por Juanpa Zurita; redes explotan: "Gente sin talento"

Juanpa Zurita se ha convertido en uno de los influencers más populares de México, pero también de los más criticados. El pasado mes de agosto, el joven de 25 años dio detalles sobre su propia serie de cocina en HBO Max: Juanpa + Chef. Hoy, la plataforma de streaming confirmó la noticia.

Apenas el mes pasado, Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano fue destrozado en redes sociales por participar en una campaña de publicidad de los nuevos tenis de Adidas. En esta ocasión, el creador de contenido vuelve a ser blanco de críticas por su show de cocina.

La nueva serie es una de las primeras producciones originales de HBO MAX Latinoamérica. Se trata de una adaptación hispana de la versión estadounidense Selena + Chef, la cual es conducida por la cantante Selena Gomez.

Juanpa + Chef respetará el formato original del programa. Serán seis capítulos, los cuales llegarán a la plataforma de streaming en noviembre (aún sin día exacto). En cada uno de ellos, el influencer contará con la presencia de talentosos chefs de México y el mundo para poner a prueba sus habilidades culinarias.

"En esta aventura me estarán acompañando en uno de los retos más difíciles que he enfrentado: COCINAR (...) Un show que además de enseñarles, les llevará una sonrisa a la cara", escribió Juanpa Zurita en sus redes sociales en agosto.

Como era de esperarse, la publicación realizada en la cuenta oficial de HBO MAX Latinoamérica recibió una gran cantidad de comentarios negativos, criticando la participación de Juanpa Zurita, quien actualmente forma parte de la tercera temporada ¿Quién Es La Máscara?, donde funge como investigador junto a Monica Huarte, Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Yuri.

"No sé cómo se puede invertir en gente sin ningún talento", "Qué aburrido", "No me hagan cancelar la suscripción", "Espero lancen una función para bloquear contenidos porque son muy capaces de recomendarme esto hasta en la sopa y no me interesa", fueron algunas reacciones de los internautas.