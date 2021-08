¡Juanpa Zurita no estaba muerto! preparaba su nuevo programa de cocina para HBO

Después que se especulara y se volviera tendencia en redes sociales la muerte del influcencer Juanpa Zurita, el joven de 25 años de edad por fin apareció nuevamente en sus cuentas oficiales y lo hizo para dar una buena noticia a sus fans.

La celebridad de Internet dio a conocer que trabaja en un nuevo proyecto para una importante plataforma de streaming, se trata de un show en el que le mostrará a sus millones de fans su talento en la cocina.

“Tendremos un show de cocina en HBO MAX! Se acuerdan que les dije que venían sorpresas? Bueno, aquí la primera! Me han visto subir la montaña más alta de México y sumergirme 25 metros sin oxígeno, pero en esta aventura me estarán acompañando en uno de los retos más difíciles que he enfrentado COCINAR”, expresó el también actor en su Instagram.

Juanpa bromeo con sus dotes para cocinar. “A pesar de que soy reconocido (en mi familia) por hacer grandes huevos estrellados, en esta misión me acompañaran 6 de los mejores Chefs del país (y del mundo) para poner aprueba mis habilidades culinarias y aún más importante, que TU y YO aprendamos a convertirnos en JuanChef”, agregó el intérprete de “Alex Gallego” en Luis Miguel: la serie.



En el texto también explicó que actividades llevará a cabo. “Desde postres exóticos como la Pavlova (no te preocupes, yo tampoco sabía que eso existía) hasta fusiones como Birria + Ramen si, el chef le titula birriamen, pronto podrán gozar una mini serie de 6 capítulos llamada: JUANPA + CHEF”.



Para finalizar se dijo muy emocionado y pidió a sus fans que estén al pendiente de nuevas noticias. “Orgullosamente una de las primeras producciones originales de @HBOMaxLA. Lo cual tomo con mucha responsabilidad y honor para traerles un show que además de enseñarles, les llevará una sonrisa a la cara. Una vez más, haciendo historia juntos. Gracias. Pronto anunciamos fechas”.