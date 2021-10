Chicharito sufrió fuerte depresión que le causó separación de Sarah Kohan; se sincera por primera vez

En los últimos días el futbolista Javier "Chicharito" Hernández volvió a dar de que hablar, primero al revelarse algunos detalles sobre su separación de Sarah Kohan, y recientemente al sincerarse por primera vez con las declaraciones que dio a un medio estadounidense en el que habló sobre la fuerte depresión que sufrió y que podría ser la causa de su rompimiento.

El mexicano tuvo una larga platica con "The Ringer", en la que por primera vez habló de cómo superó la depresión, la cual llegó a su vida luego de la muerte de su abuelo Tomás Balcázar, quien falleció el 26 de abril de 2020, a los 88 años, durante la pandemia por Covid-19, por lo que el futbolista no pudo viajar a México para acompañar a su familia y despedirse.

Hernández, que estaba de luto por su pérdida, se deprimió, problema de salud que se reflejo en el campo, anotando solo dos goles en toda la temporada 2020. Y fuera del campo, se cuestionó cada parte de sí mismo, explican en la entrevista, donde agregan que el mexicano tuvo que aprender a aceptarse a si mismo.

"La incertidumbre lo corroía incluso antes de la muerte de su abuelo; había estado tomando en cuenta estos pensamientos desde que cumplió los 30, esa edad inquietante y demarcatoria en la que de repente uno se da cuenta del tiempo. De dónde ha estado y adónde podría ir", explican en el sitio web.

Cuando murió su abuelo, el hombre que primero lo inspiró a patear una pelota, Hernández se sintió perdido. Para el jugador del LA Galaxy fue como haber perdido a un segundo padre y una parte de sí mismo, tenía un gran vacío que no podía cubrir. "Estaba tratando de adormecerme".

Las cosas más simples como despertarse, comer, hacer su cama le costaban trabajo y los días se volvieron borrosos, y equivocadamente trató de enmascarar su dolor y fingir que no existía. "A veces lloraba mientras entrenaba solo. Se aisló de sus amigos y familiares. Temía estar defraudando a los que más le importaban".

Para empeorar las cosas, Hernández sufrió una lesión en la pantorrilla que lo obligó a quedarse fuera del juego durante dos meses. Pero fue una entrevista que vio con el actor Jim Carrey en la que describió la depresión como el yo que pide un descanso profundo, lo que lo hizo reflexionar.

El dolor que vino cuando su esposa, Sarah Kohan, regresó a su casa en Australia con sus dos hijos, Nala y Noah para diciembre del año pasado, y el evitar enfrentar su dolor por la muerte de su abuelo “lo rompió un poco”, reveló Ana Silvia Hernández Balcázar, hermana de Hernández.

El futbolista se desconectaba durante largos períodos jugando videojuegos en el sofá. Estaba decepcionado de sí mismo, especialmente en cómo se relacionaba con los demás.

"No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser", dice. "No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser ".