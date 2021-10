¿Vicente Fernández le puso el cuerno a doña Cuquita con Angélica María? Esto responde la cantante

Mucho se ha dicho sobre Vicente Fernández y sus conquistas, con quienes le habría puesto el acuerdo a su esposa doña Cuquita Abarca de Fernández, incluso entre la supuesta lista de mujeres con las que habría sostenido una relación apareció el nombre de la actriz y cantante Angélica María, quien respondió ante el supuesto señalamiento.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, Angélica María aprovechó para hablar sobre la situación, quien negó que los señalamientos fueran verdad, ya que es simplemente una amiga más de la familia.

"¿A mí?... ¡Ay, no es cierto!, ¿cómo?, ¡pobre Chente!, ¡no es cierto!, soy muy amiga además de su mujer, Cuca la adoro, adoro la familia, nunca fuimos nada, nada. Chente y yo amigos y un verdadero amigo, lindo, compañero bello", expresó.

Cabe destacar que los rumores sobre la relación entre "La Novia de México" y "El Charro de Huentitán" cobró fuerza, debido a que ambos trabajaron juntos en varias películas durante su juventud, y en más de una ocasión se les llegó a ver muy juntos.

Sin embargo, Angélica María simplemente negó la situación y prefirió aprovechar para mandar su apoyo a la familia Fernández, así como a don "Chente", a quienes no ha podido contactar desde que fue internado el cantante.

"No he podido hablar con Cuquita, yo desgraciadamente cuando me cambie perdí mis libretas y ahí tenía el teléfono de ellos, no lo tenía en mi teléfono, lo tenía en mis libretas, lo perdí, no lo tengo, he tratado de conseguirlos, me comunico con una persona que trabaja con ellos que tampoco me contesta, pero le digo que estamos preocupadas, que los amamos, que les mandamos nuestro amor, ojalá le pase el recado esta persona que trabaja con ellos", expresó.

