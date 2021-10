La verdadera historia de la relación entre José Luis “El Puma” Rodríguez y Pablo Escobar

Por su carisma y gran voz, José Luis Rodríguez, ha sabido transitar su vida de la mano del éxito, la fama y el amor de sus fans que nunca le pierden pisada y esperan nuevas señales de alguna nueva aparición suya. Sin embargo, meses atrás, un episodio dentro de su trayectoria necesitó ser aclarado por él mismo para salvar cualquier duda. Es que en la bioserie que desgrana la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, el cantante venezolano está vinculado en una aparición.

El capítulo que dio lugar a especulaciones acerca de si José Luis Rodríguez tuvo algún tipo de relación indirecta con Pablo Escobar o no, da cuenta de una posible relación entre ambos y de hecho el cantante aparece caracterizado. Sin embargo, fue el propio artista quien se encargó de salir a limpiar su nombre y desmentir el contenido de la serie.

En una entrevista, el cantante, actor y empresario venezolano de 78 años, fue consultado sobre ese episodio en el que supuestamente participa de una fiesta organizada por Pablo Escobar. Con bastante enojo y repudiando de plano cualquier relación con el narcotraficante colombiano, el intérprete de "Agárrense de las manos" dijo que en realidad ese episodio de la serie se produjo de manera poco seria y que él jamás tuvo ningún acercamiento ni relación con el narcotraficante.

“Eso fue un invento del escritor para llamar la atención. Yo nunca vi en persona a Pablo. Sí canté en Colombia, como todos nosotros (…) Eso de la novela, eso es mentira. La gente lo recuerda, eso es terrible. Vi el capítulo, fue ridículo. Supuestamente soy yo”, aseguró El Puma y luego aclaró que en realidad nunca estuvo seguro si en realidad fue el oriundo de Antioquía quien estaba presente en una oportunidad que le tocó cantar en un hotel y vivió un momento muy desagradable:

Fuente: Instagram José Luis Rodríguez

El cantante y autor de numerosos boleros, baladas y canciones de pop latinas que marcaron un antes y un después en la música dentro y fuera de Venezuela, dijo que en una oportunidad tuvo que dar un show en un hotel frente a personas que llevaban varios días de fiesta. Lo llamativo fue que debió cantar a oscuras por lo que no pudo verles la cara. “Canté. No vi a nadie, no sentí aplausos. Incomodísimo. Cantaba y cantaba, pero estaban lejos, yo no sentí a nadie” confesó. Según su testimonio, El Puma estaría así muy lejos de disfrutar de una invitación de esa envergadura. “El dinero que se gana en ese tipo de fiesta es un dinero amargo”, expresó.