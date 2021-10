Fernando Soler: el día que GOLPEÓ y HUMILLÓ a Pedro Infante: VIDEO

Fernando Soler, el reconocido actor de la Época de Oro del cine mexicano cumple 42 años de fallecido este 24 de octubre. Una de las películas más recordadas de su carrera es "La oveja negra" donde compartió protagonismo con el exitoso Pedro Infante, cuya participación generaría una lucha de egos entre los actores.

Antes de grabar la película, Fernando Día Pavia, nombre real del actor, ya contaba con una prolífica carrera en el cine mexicano, donde trabajó con figuras como María Félix, Sara García, Joaquín Pardavé, Ninón Sevilla, Andrea Palma, Gloria Marín, Roberto Cañedo, Arturo de Córdova, entre muchos otros.

La trayectoria de Soler habría intimidado a un joven Pedro Infante quien, poco antes de comenzar ls grabaciones, pensó en dejar la película. "Es que trabajar con don Fernando me da mucho miedo. Él es un gran actor y yo soy un simple carpintero sin preparación en actuación", citó el director Ismael Rodríguez.

Además, se rumoraba que el papel sumiso del personaje de Infante en la película habría incomodado al actor y es que incluso en una escena era humillado y golpeado por Soler.

Todo ocurría bajo la trama de "La oveja negra", una película que relata la historia de una familia cuyo padre Cruz Treviño Martínez de la Garza (Fernando Soler) es un borracho irremediable, postulado a prefecto del pueblo al mismo tiempo que su hijo Silvano Treviño (Pedro Infante). Ambos pelean por el poder del pueblo durante la película, pero en un inicio, Treviño Martínez no escatima en la empatía para humillar y agredir a su hijo.

En la escena, Silvano come con su madre en el comedor y se queja del alcoholismo de su padre, quien llega eufórico y borracho a la casa. Su madre lo recibe molesta de su estado y le dije que "será siempre la oveja negra de la familia". Al llegar con su esposa esta le comenta que no lo esperaba porque tenía dos días de no llegar a la casa.

"A mí se me debe esperar siempre", grita el esposo. "Así me tarde dos días o dos años". Luego de exigir que se le sirvan de comer y agredir a su esposa, Cruz Treviño regaña a su hijo por sentarse en su lugar de la mesa. Silvano explota cuando su padre vuelve a criticar la comida y comienza la contienda.

Cruz Martínez golpea a Silvano en el rostro y lo corre del comedor. "Váyase a comer con los puercos", le ordena. Aunque su esposa le pide que lo deje terminar, el padre le exige que se siente en la mesa y lo recrimina por contestarle. "Si nadie se quiere ocupar de su educación, yo me ocuparé", le dice.

La pelea familiar continua hasta que Cruz Treviño sale furioso del comedor y se deslinda de la responsabilidad por la educación de su hijo.

"La oveja negra" es una de las películas más queridas por el público mexicano. Aunque Pedro Infante intentó dejar la filmación, el director logró convencerlo de realizar esta cinta y su secuela "No desearás a la mujer de tu hijo".

