Poncho De Nigris en nueva POLÉMICA; denuncian al influencer de negarse a reembolsar anticipos tras cierre de su salón

Poncho de Nigris se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de las redes sociales debido al estilo de vida que lleva junto con su familia. En redes sociales, se puede ver al youtuber interactuar con su esposa e hijos, pero este hecho no ha sido bien visto por los cibernautas.

Desde sus épocas cuando era una figura de la televisión nacional, el regiomontano ha estado en el ojo del huracán gracias a su peculiar personalidad. Ahora ha surgido una nueva controversia en torno a él después de que se ha reportado que no ha realizado el reembolso a los clientes que pagaron los servicios de su salón de eventos.

Señalado en redes

Poncho de Nigris decidió cerrar su salón de eventos infantil a pesar de que algunos clientes ya habían pagado por los servicios del lugar. Sin embargo, el también modelo se rehuso a devolver el dinero. Situación que fue duramente criticada en redes sociales ya que hace unos días, De Nigris y su esposa dieron a conocer el sexo de su bebé que viene en camino en medio de una celebración costosa.

Una de las víctimas decidió romper el silencio y otorgó una entrevista para el canal de YouTube Chisme No Like, en donde enfatizó que el salón de eventos no le responde por esta situación. Durante la plática se dio a conocer una conversación en WhatsApp en donde solo ofrecen los horarios de atención, pero ninguna solución.

Se niega a dar la cara

El testimonio no quiso proporcionar su identidad pero reveló que al momento de llamar al salón Tikititos se limitan a responder que la gerencia no se encuentra disponible. La persona agregó que depositó dos mil pesos de enganche para la renta del salón. Después de enterarse de que el salón había cerrado, envió un mensaje a la cuenta de Instagram de Poncho de Nigris pero fue bloqueado por el famoso.

Esta situación llega tan solo unos meses después de que la familia De Nigris sufrió la renuncia de sus empleadas domésticas, quienes denunciaron malos tratos de Poncho así como de Marcela Mistral, su esposa. Hasta el momento, el también conductor no ha declarado acerca del problema con los afectados por el cierre del salón.

