Joaquín Cordero y el porqué era el hombre más bello del Cine de Oro; mejor que Pedro Infante y Jorge Negrete

Si se habla de arte en México la Época de Oro del Cine Mexicano, es un tema muy representativo, pues los grandes interpretes continúan vigentes, no sólo en en el país, sino en el extranjero, especialmente en zonas de habla hispana. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Katy Jurado, Germán Valdés "Tin-Tan", Viruta y Capulina, entre otros.

Sin embargo, hay nombres que en ocasiones llegan a ser relegados de las letras de oro, y ese es el caso de Joaquín Cordero, un actor nacido en Puebla el 16 de agosto de 1923, que trabajó para 169 películas y 33 telenovelas, entre las que destacan "Pepe El Toro", "Juventud sin Dios", "Los tres calaveras", entre otras. En lo que se refiere a la pantalla chica se puede contar producciones como "Fuego en la sangre" que fue la última en la que participó en 2009, "Gotita de amor", "La madrastra" y otras más.

El 19 de febrero de 2013 fue el día en el que el actor dio su último aliento, su muerte fue calmada, sus familiares, en su momento, declararon que el actor "murió de amor", pues apenas unos mentes antes de su fallecimiento había ocurrido el de su esposa, la señora Alma Guzmán.

El más guapo del Cine de Oro

Mucho se ha dicho que el lugar lo ocupa Pedro Infante, actor que se convirtió en leyenda luego de su trágica historia, pro lo cierto es que el poblano contaba con la gallardía digna de ocupar el puesto, fue quizá que su faceta de histrión no pudo combinarse con la de cantante y por ello los libros no lo registran como un galán de galanes, no obstante, acá vamos a dejar algunas fotografías que van a hacer pensar si merecía o no el puesto.

Al actor que falleciera de 89 años, se le rindió un homenaje en el Teatro Jorge Negrete. En 2013 sus familiares comentaron que no sufrió y que estuvieron con él en todo momento al presentarse su partida.

