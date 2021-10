Esto sucedió en la primera entrevista de Queen tras la muerte de Freddie Mercury

Sin lugar a dudas, Queen fue, es y será una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock mundial. Es que tanto por el talento de todos sus integrantes como por lo imponente de la figura de Freddie Mercury que marcó un antes y un después con su voz, esta joya de la música nunca dejará de sonar entre millones de fans.

Uno de los episodios más dramáticos y dolorosos a los que el mundo se enfrentó en relación de Freddie Mercury y su banda Queen, fue justamente su muerte el 24 de noviembre de 1991, a tan sólo un día de comunicar que la enfermedad que lo aquejaba era el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

A sólo dos días del fallecimiento del artista de origen indio, sus compañeros de Queen, Bryan Mai y Roger Taylor fueron entrevistados acerca de si en realidad Mercury estaba al tanto desde hacía tiempo que padecía Sida. “Creo que esa es una pregunta que no podemos responder porque realmente no lo sabemos. Siempre fue algo muy privado para él. Supongo que supimos intuitivamente que algo estaba pasando pero no hablamos sobre eso”, dijo May.

A diferencia de los que muchos creyeron, las personas más cercanas de Freddie tampoco sabían que estaba atravesando por la enfermedad que hasta ese entonces no contaba con los actuales tratamientos. “Él no nos dijo oficialmente hasta unos meses antes de que él se fuera. Pero ciertamente él lo supo por cinco años o tal vez más, entonces él estuvo viviendo bajo la sombra por mucho tiempo. Él vivía bajo la sombra”, expresó Brian May en aquél entonces.

Al referirse a cómo lo afectó a él el hecho de vivir con VIH, Roger Taylor explicó: “Bueno. La única cosa que él quería hacer era seguir trabajando en el estudio. Estaba absolutamente decidido a seguir con el grupo y seguir trabajando. Y eso realmente lo mantuvo en marcha por mucho tiempo”. Sin embargo, no fue fácil acompañarlo. “Realmente fue difícil pero estábamos tratando de apoyarlo a través de eso. Y él fue increíblemente valiente en ese tiempo. Obviamente él lo sabía, todos lo sabíamos en ese tiempo. Ya sabes, lo mejor es seguir adelante con la vida y hacerlo. Y él hizo eso, realmente creo que él continuó con mucha valentía”, expresó el baterista de Queen.