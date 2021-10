Gloria Trevi promueve amparo para evitar ser detenida

La cantante Gloria Trevi busca ampárese ante cualquier orden de aprehensión librada en su contra, ya que está acusada por presunta evasión y lavado de dinero.

El amparo fue presentado el 28 de septiembre y la jueza Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, no ha dado resolución al trámite, asimismo, le solicitó a la cantante aclarar los actos que reclama, ya que tampoco indicó a las autoridades que lo atribuye.

De acuerdo con información de El Financiero, la jueza consideró que no se atendió el total de los puntos aclaratorios. En la demanda se indica como autoridades responsables a alguno de los “cinco Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México”, aunque no se hace mención a uno en particular.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en septiembre una denuncia en contra de la cantante y su esposo, Armando Gómez Martínez, por presunta evasión de más de 400 millones de pesos y operaciones de procedencia ilícita, de acuerdo con información de El Universal, por lo que presentó una acusación ante la Fiscalía de la General de la República (FGR) para que sean investigados por dichas acciones.

El medio también detalló que la empresa Great Talent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, con sede en Texas, Estados Unidos, fue usada para evadir impuestos en México.

La compañía cambió de director entre mayo y junio del 2020, por lo que el puesto pasó de Gloria Trevi a Armando Gómez Martínez. En la indagatoria se indica que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se detectó la cantidad de 7 millones de pesos, dicha cantidad sirvió para detectar operaciones inusuales entre ambas personas.

Entre los antecedentes de Gómez Martínez está el que fue detenido en noviembre de 1999 en territorio estadounidense, luego de intentar ingresar a México con 410,000 dólares sin realizar la declaración correspondiente.

Ante las acusaciones en su contra, la cantante usó las redes sociales e indicó que al respecto que nunca ha evadido impuestos y refirió que es “fuente de trabajo”.

En un clip de TikTok indicó lo siguiente: “Preguntas que me hacen mucho: ¿Cumpliste condena? No, injustamente estuve cuatro años en proceso. Salí absuelta”.

“¿También tu madre estuvo en la cárcel por evasión fiscal? Injustamente. Ahora dicen que tú y tu esposo evadieron impuestos. ¡NUNCA! Yo soy fuente de trabajo”.

