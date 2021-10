Estrenos Doramas: Hwang In Yeop protagonizará Why Oh Soo Jae?, un nuevo drama de romance

Tras el éxito de "True Beauty", el actor coreano Hwang In Yeop ha ganado gran popularidad en Corea del Sur y sorprende a sus fans con el anuncio de un nuevo dorama que se estrenará en 2022.



El idol comenzó su carrera como modelo, poco después incursionó en las series coreanas en producciones como "18 Again", después ganó su primer protagónico con la adaptación del webtoon "Belleza verdadera", aumentando sus seguidores en las redes sociales tras actuar junto a Cha Eun Woo de ASTRO.



Desde entonces, fue elegido como protagonista de un nuevo drama de magia y fantasía que se estrenará muy pronto, pero ya tiene en puerta un nuevo proyecto para el siguiente año, también como protagonista. Hwang In Yeop tiene 30 años actualmente, pero aseguró que la edad no es un problema para cumplir su sueño en los K-Dramas.

Nuevo dorama de Hwang In Yeop

De acuerdo con los primeros informes, Hwang In Yeop fue confirmado, junto a la actriz Seo Hyun, como protagonista del drama "Why Oh Soo Jae?". ¿Cuándo se estrenará? La serie se lanzará hasta mitad del 2022.

Este nuevo dorama de romance sigue la vida de Oh Soo Jae, una profesora temperamental y mezquina, ella enseña en la escuela de derecho donde estudia Gong Chan, un joven que hace todo lo posible para protegerla. Sin embargo, todo se complica cuando Soo Jae toma una mala decisión en busca del éxito, pero su estudiante estará a su lado en todo momento.

Hwang In Yeop suma su tercer protagónico como actor de doramas. Entre sus proyectos también se encuentra The Sound of Magic, serie donde interpreta también a un colegial que vive en constante rivalidad con una chica, pero ambos se embarcarán en una aventura mágica cuando tropiecen con un viejo brujo.

Te puede interesar: MONSTA X: Dramas coreanos protagonizados por Hyungwon y el grupo K-Pop

En "True Beauty" interpretó el papel de "Seojun", un bad boy que compitió por el amor de la protagonista. El actor se preparó para dicho papel, incluso tomó lecciones de manejo y sacó su licencia de motociclista y cambio su look para poder ganar el casting, desde entonces, flechó a las fans que comenzaron a seguir su carrera.