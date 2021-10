La hija de Alejandro Sanz demuestra cómo lucir un body engomado esta temporada

Como no podía ser de otro modo, Manuela Sánchez, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, no deja de sembrar seguidores en todo el mundo con solo 20 años. Es que una vez más, la joven que ya se ha convertido una referente de las nuevas tendencias a través de su cuenta de Instagram, compartió una nueva imagen en la que da cuenta de su look moderno, sexi y a la vez, cómodo y casual.

No por nada, Manuela Sánchez ha logrado acaparar la atención de al menos 5 mil seguidores que no pierden de vista su perfil para comentar cada uno de los posteos que la hija del español Alejandro Sanz va subiendo a Instagram. Con mucha actitud y dando cuenta de su maquillaje, la joven aparece luciendo un body de látex negro y un pantalón gris tipo cargo que da la cuenta de la comodidad que siempre busca transmitir la joven instagramer.

Zapatillas negras con plataforma blanca son el toque de practicidad que la hija de Alejandro ha elegido para esta oportunidad. Pulseras y colgantes que no pasar por alto en su estilo, se suman a los accesorios que llaman la atención y vienen a completar su estilo.

Sus antecedentes en el mundo de la moda y las tendencias como una de las famosas que saben llevar su estilo particular, salieron a lucir hace un poco más de un año, cuando Manuela lució un maravilloso estilo en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián.

Manuela Sánchez Michel posando. Fuente: Instagram Manuela Sánchez Michel

Tal como es posible comprobar en los posteos que publica, la joven influencer es partidaria de los conjuntos exuberantes, llamativos y (sin lugar a dudas) de los accesorios y del buen maquillaje. En su último look es posible notar la confluencia de todos estos aspectos. Dueña además de un rostro angelical y un cabello largo y lacio, Manuela siempre logra mostrarse fresca y radiante, tal como se puede apreciar en sus fotos.