6 princesas de Disney que eran menores de edad cuando se casaron

Las películas de princesas de Disney han formado parte de la vida de diversas generaciones de niñas y niños de todo el mundo; sin embargo, también han sido blanco de críticas, ya que han promovido explicita o implícitamente el rol de la mujer inocente, tierna, pasiva y entregada que debe aguardar el momento para ser rescatada por un apuesto príncipe, pero además porque ha difundido la idea del amor romántico de juntos para siempre y estereotipos de belleza femenina.

Sin embargo, hay un aspecto que también se debe considerar: la edad de sus protagonistas, ya que en su mayoría se trata de menores de edad que deben cumplir con ciertos roles impuestos por una sociedad patriarcal, como el de casarse, sin importar, si el príncipe "de sus sueños" es un adulto o tampoco ha alcanzado la mayoría de edad. En el presente texto se hace un detallado recorrido por las diferencias de edad entre las y los protagonistas de algunas de las películas más famosas de la compañía estadounidense.

Blancanieves

La película animada Blancanieves y los siete enanitos está basada en el cuento escrito por los hermanos Jacob Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm, y fue trasladada a la pantalla grande por Walt Disney. Fue el primer largometraje sonoro y a color de esta compañía. La cinta es acerca de una reina que siempre pregunta a su espejo mágico quién es la mujer más bella de su reino, pero al enterarse por este que no es ella sino su hijastra Blancanieves, ordena a uno de sus soldados matarla y arrancarle el corazón; sin embargo, este al notar la fragilidad e inocencia de la niña, decide dejarla libre en el bosque, lugar donde encontrará una pequeña casa habitada por siete enanitos, quienes le darán la oportunidad de quedarse mientras ella se encargará de la cocina y la limpieza.

La historia se tornará oscura cuando la reina se enteré que sigue viva, y será ella quien intentará sumergirla en un profundo sueño envenenándola con una manzana, Tras su muerte, los siete entrañables amigos la colocarán al interior de una ataúd de cristal. Así entrará en escena por segunda vez el príncipe Florian, quien la revivirá con un beso, por cierto, no consentido por la protagonista, ya que se encuentra inconsciente. Ellos se habían conocido previamente de manera casual mientras la Blancanieves cantaba rodeada de animalitos, cuando de pronto él se acercó y ella salió huyendo a esconderse.

Además, si bien a simple vista la historia luce tierna, lo cierto es que tiene otro aspecto muy criticable: la edad de la princesa, quien es una niña de 14 años que unirá su vida a la de un hombre, según algunas fuentes, de 18, 31 o 37 años. Llama la atención que ese tipo de relaciones se normalizarán en el cine para "niños".

La bella durmiente

Es una cinta está basada en el cuento "La bella durmiente del boque" del francés Charles Perrault, aunque también existe la versión italiana y alemana. Se estrenó en enero de 1959 y narra la historia de una pareja de reyes que, al nacer su hija Aurora, deciden hacer una gran celebración a la que no invitan a una hechicera llamada Maléfica; sin embargo, esta llegará al festejo sorpresivamente y lanzará un maleficio contra la recién nacida: "Al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga se pinchará el dedo con el huso de una rueca y morirá".

Por su parte, dos tiernas hadas madrinas, Flora y Fauna, dotarán de dos a la princesa: belleza y una melodiosa voz, mientras que la tercera, Primavera, le otorgará el don más especial: la salvará de la maldición de Maléfica, para lo cual deberá recibir el primer beso de amor de un príncipe. Tiempo después Aurora conocerá al príncipe Felipe en un encuentro fortuito en el bosque, y se enamorarán. Sin embargo, tras cumplirse la maldición, la joven de tan solo 16 años será despertada con un beso no consensuado y en estado de inconciencia por parte del príncipe Felipe, quien tiene 20. Este hecho resulta problemático, ya que en la actualidad se consideraría a todas luces como acoso sexual, ya que son actos no consentidos por las dos partes.

La bella y la bestia

Este filme de Disney está basado en la obra "The young misses magazine, Containing Dialogues between a Governess and Several Young Ladies of Quality, Her Scholars" de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, quien a su vez se inspiró en el cuento de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve de 1740; sin embargo, hubo diversas versiones, y se sabe que la primera en publicarse fue la del italiano Giovanni Francesco Straparola, en su antología Las noches agradables.Es importante mencionar que, según el sitio Actualidad literatura, la última versión de La Bella y la Bestia hacía una crítica sobre los matrimonios arreglados y reflexionaba sobre la liberación de las mujeres, empero Disney decidió hacerle algunas modificaciones.

La cinta fue dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wisey, y estrenada en noviembre de 1991. Narra la historia de Bella, una joven de 17 años que además de ser bonita, es muy intelectual; sin embargo, tras enterarse que su padre ha quedado prisionero en el castillo de una bestia, intentará salvarlo, ofreciéndose en su lugar. Más tarde se sabrá que su captor es el príncipe Adam de 21 años, quien recibió un hechizo, el cual podrá ser destruido cuando conozca el amor.

Si se observa a detalle, esta historia no solo resulta cuestionable por el romance que surge entre Bella, una menor de edad y la Bestia de 21 años, también porque es evidente que se trata de un secuestro, en el que la protagonista generará un vínculo con su secuestrador (síndrome de Estocolmo).

La sirenita

Es otro de los exitosos largometrajes de Disney, el cual fue dirigido por John Musker y Ron Clements y su estreno se realizó en noviembre de 1989. Obtuvo dos Óscar a la mejor banda sonora y mejor canción. Está basada en el cuento homónimo del escritor danés Hans Christian Andersen. Con esta cinta comenzó otra época dorada para la empresa estadounidense, a partir de la cual surgieron otros éxitos como Aladdín, de la que también se hablará aquí.

La protagonista de esta historia es Ariel, una sirenita que además ser hija del rey Tritón, se caracteriza por su terquedad, característica de su personalidad que la llevará a meterse en graves líos, pero también a enamorarse del príncipe Eric, al que rescata luego de un naufragio. La villana del cuento aprovechará este momento para proponerle a Ariel, de escasos 16 años, transformar sus aletas en dos piernas a cambio de su voz y de enamorar al príncipe de 18 años, ya que de no hacerlo volvería a ser sirena por siempre. Esta historia al igual que las anteriores, hay un trasfondo oscuro, ya que un adulto insta a un menor de edad a involucrarse sentimentalmente con un hombre mayor de edad, con la promesa de convertirlo en algo que no es por naturaleza.

Jasmine, en Aladdín

Esta película animada, dirigida por Ron Clements y John Musker, se estrenó en noviembre de 1992. Está basada en el cuento árabe "Aladino y la lámpara maravillosa", que forma parte de una recopilación de cuentos tradicionales del Medio Oriente "Las mil y una noches", además integró a su historia algunos personajes y elementos de la cinta británica "El ladrón de Bagdad", de 1940. La trama se desarrolla alrededor de Aladdín, un joven humilde que vive acompañado de su mono Abú y se dedica a robar a los habitantes de la ciudad de Agrabah para sobrevivir.

Sin embargo, su vida dará un giro de 360 grados cuando, por un lado, conozca a la princesa Jasmine y, por el otro, tenga en sus manos una lámpara en la que habita un genio que le concederá tres deseos.Uno de ellos será el de convertirse en príncipe para poder casarse con Jasmine, la hija del Sultán, a quien conocerá luego de que la decidida joven se fugue del palacio, al sentirse como una prisionera.

Tras arriesgarse a explorar un mundo desconocido para ella, Jasmine se topará con Aladdín, quien al verla quedará hipnotizado por su belleza y la rescatará de ser agredida por un comerciante. A partir de aquí surgirá el amor entre un joven de 18 años que sabe defenderse solo en circunstancias adversas y una niña de 15 que ha vivido entre lujos y también muchas ataduras las cuales que se evidencian en el siguiente diálogo entre la protagonista y su padre: "hija mía tienes que dejar de rechazar a todos los hombres que vienen a visitarte, la ley dice que tienes que estar casada con un príncipe para tu próximo cumpleaños, ya solo te quedan tres días", a lo que Jasmine responde: "Padre, odio que se me obligue a esto, si me caso quiero que sea por amor". Al final, sí se casa por amor, pero continúa siendo una menor de edad.

Mulan

Es otras de las películas de animación más importantes de la compañía estadounidense. Fue dirigida por Tony Bancroft y Barry Cook, y estrenada en noviembre de 1998. El poema chino Balada de Fa Mu Lan inspiró la creación de esta historia, en la que una valiente y autosuficiente joven llamada Mulan se unirá el ejército imperial para defender a su país y evitar la invasión de los hunos. Si bien esta producción vino a romper con el clásico estereotipo de las princesas de Disney que son "rescatadas" por un agraciado príncipe, también tiene algunos detalles que no se deben dejar de lado y es que la protagonista tiene apenas 16 años, pero ya se prepara para conseguir un esposo como lo disponen sus tradiciones culturales, incluso hay una canción en la cinta que señala: "los muchachos pelearán por ti, con fortuna y un peinado así, nos vas a brindar honor (...) debes ser calmada, obediente, muy servicial, gusto fino y figura ideal (..) servimos al imperio que a los hunos va a vencer con armas el varón, con hijos la mujer".

Durante su paso por el ejército, conocerá al jefe de las tropas, Shang Li. Más tarde se encontrarán con los Hunos, tribus que vivían alrededor de China y los superarán en número, pero tras una brillante idea de Mulan, lograrán controlarlos; sin embargo, la protagonista resultará herida y allí se darán cuenta que es mujer, lo cual es castigado por la ley con la muerte.

Shang de 18 años le perdonará su falta, pero la expulsará del ejército; empero cuando la heroína se entere que los Hunos intentarán contraatacar nuevamente al emperador, alertará al ejército de China y nuevamente se las arreglará para vencerlos y rescatar al emperador con ayuda de Shang. Tras este valeroso acto, recibirá una condecoración y volverá a casa de sus padres, donde asumirá el rol de guardián de la familia Fa.

Otras princesas

Si bien las princesas antes mencionadas no son las únicas de Disney, sí son las que en sus historias no han llegado a la mayoría de edad. En el caso de Cenicienta y el príncipe Henry se sabe que ambos tienen 19 años, aunque algunas fuentes refieren que él tiene 21. Pocahontas tiene 18 años en tanto que John Smith 20. De igual forma, la princesa Rapunzel tiene 18 años, mientras que Flynn Rider, 26. Por otro lado, en la película de Tarzán, el protagonista tiene 18 años y Jane.