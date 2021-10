Preciosa: Eiza González conquistó a todos con su hermosura

Con 31 años y una carrera que parece no haber tenido paréntesis, Eiza González es una de las estrellas más queridas en el mundo del espectáculo. Debido a su gran talento, la afamada cantante, actriz y modelo, también se ha convertido en una de las figuras más seguidas por miles de fans en las redes sociales.

De hecho, hace pocas horas, la joven que vive en Los Ángeles (Estados Unidos) para desarrollar aún más sus proyectos como actriz, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se destacan sus admirables dotes físicas que gracias a sus rutinas parece mantener intactas. Con un vestido rojo intenso, largo hasta el piso y un toque fresco en lo que respecta su peinado, González acaparó todas las miradas.

Como no podía ser de otro modo, su figura esbelta quedó una vez más realzada con un look ajustado que da cuenta de su armoniosa figura y fineza. La foto de Eiza no tardó en ser compartida por todas las redes sociales, junto con mensajes de elogios hacia la artista.

Entre los inicios de su carrera como actriz, se recuerda que Eiza González encarnó el papel protagónico de la telenovela “Lola, érase una vez”, una versión mexicana de la producción argentina “Floricienta”. Luego de este éxito en la pantalla chica entre 2007 y 2008, sus logros en la actuación fueron en constante ascenso.

Eiza González posando. Fuente: Instagram Eiza González

Dueña de una voz armoniosa y equilibrada, la joven mexicana también es una reconocida cantante que se animó entre otros proyectos a lanzar un disco como solista. Dos series de renombre: Sueña conmigo y Amores verdaderos, forman parte de su extensa trayectoria a la que se suman numerosos logros en la cima del espectáculo de Estados Unidos, donde vive en la actualidad.