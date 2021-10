Helena Haro: De “El Juego de las Llaves” a Hollywood

La española Helena Haro ha conquistado a los mexicanos con su papel de “Carmen” en el “Juego de las llaves”, una mujer que disfruta su sexualidad al máximo, y aunque se alista para la grabación de la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video, sigue haciendo castings para destacar también en Estados Unidos.

Así fue como se unió al rodaje de "Black Warrant", en la que comparte créditos con el reconocido actor Tom Berenger (Pelotón) además de Cam Gigadent (Crepúsculo), y donde da vida a “Mina”, una mujer que terminará enamorándose de un agente de la DEA que llega a Tijuana en busca de un delincuente.

“Trabajamos en Tijuana, es una producción americana y todo fue muy rápido, no cabe duda que cuando un proyecto es para ti, las cosas se alinean y pasa. Me enteré del casting el sábado, el domingo lo presenté, el martes me notificaron que me quedé y el jueves ya estaba rodando. Estuve un mes por allá, pero me gustó la experiencia”, detalló la actriz.

Helena se mudó de España a Estados Unidos, donde realizó varios cortometrajes, pero fue cuando se integró al elenco de la serie protagonizada por Maite Perroni, qué decidió vivir en México y desde aquí hacer una carrera internacional.

“Con las plataformas digitales es más fácil, porque el trabajo que hacemos lo ven en todo el mundo. ‘El Juego de las llaves' mis amigos de Australia lo ven, mi familia italiana también, entonces es más fácil llegar a través del streaming, sin importar en qué parte del mundo estés”, afirmó.

MAAZ