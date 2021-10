BELINDA confiesa ser FAN del ANIME y estos son sus favoritos para desvelarse: VIDEO

No hay día que no surja algo nuevo sobre la vida de Belinda. Convertida en una de las celebridades más influyentes del medio artístico en México, así como en otras latitudes donde su trabajo resuena, la cantante, actriz y conductora siempre tiene algo nuevo que revelar a los millones de fanáticos que tiene.

Y es que si algo atrapa de Belinda Peregrín es ese lado enigmático que abunda en su ser, siempre marcado por su penetrante mirada de ojos claros y sonrisa, por momentos, altiva y otros tantos más cálida y sociable.

La realidad es que cuando se trata de conocer más sobre Belinda, es valioso saber que, por ejemplo, recientemente confesó su pasión por los animes, algo nuevo en torno a su vida personal.

Belinda es fan del anime y le quita el sueño

Más allá de ser una artista famosa por su música y la relación amorosa que tiene con Christian Nodal, Belinda es muy feliz cuando se trata de relajarse y sólo mirar anime, algo que ha hecho desde muy niña y que ahora de adulta no deja de realizar.

Así lo manifestó en una entrevista a Netflix, plataforma con la que lleva adelante el proyecto de My Little Pony dando voz al personaje de Sunny Starscout.

En ésta, fue cuestionada sobre si le gustaba ver anime y cuál fue el primero que vio. La guapa artista así respondió.

"Siempre que veo una serie de anime me meto demasiado y puedo estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo, viendo y viendo y no me canso. "Los primeros animes que vi fueron Sailor Moon, Pokémon, Death Note, One Piece, todos. Desde el principio me di cuenta que no eran caricaturas por sus narrativas, cada personaje tiene una catarsis y los conoces a fondo, realmente sí son protagonistas de los animes", recordó.

Tuvo un crush con un personaje de anime

Como toda fan del anime, Belinda confesó que tuvo un crush intenso con un personaje.

"Mi favorito es Death Note, Riuk es un personaje muy tétrico y es un anime bastante oscuro. Pero también Legoshy es uno de mis personajes favoritos de anime y como que tuve un crush con él porque es como un lobo que se enamora de una conejita y pues son sus instintos de matar. Al estar con la conejita trata de controlarlos y de no comerse a los otros animales y eso me parece increíble, ese control que debe de tener. Por eso los veo y los vuelvo a ver".

Tras esto, dio su lista de los cinco animes favoritos para ver en Netflix.

"Death Note, One Piece, Naruto, Sailor Moon y Beastars", indicó.

Los anime la han inspirado

Para finalizar, Belinda reconoció que ser fanática de los anime le ha inspirado en su vida personal y como artista, algo que no puede ni desea negar.

"Los anime me han inspirado mucho, hasta en mis looks. Siempre que veo una serie de anime me meto mucho, por ejemplo ¡One Piece que es larguísima! y de ahí me gusta Zoro, Nami, de hecho tengo una perrita que se llama Nami. Me inspiran, me encantan ellas, son como súper coquetas pero al mismo tiempo tienen mucha fuerza", culminó.

